Dan Capatos, despre întâlnirile cu Călin Georgescu. Ce crede prezentatorul TV despre candidatul independent

, unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziune, povestește cum l-a cunoscut pe și ce părere și-a format despre candidatul independent la alegerile prezidențiale după ce au stat cu trei ocazii diferite la aceeași masă.

Dan Capatos, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România, a povestit recent în cadrul podcastului I AM MEDIA despre cum l-a cunoscut pe Călin Georgescu, pe vremea când acesta nu era încă cunoscut în spațiul public.

„Mi s-a părut un excentric în idei”

Capatos a descris contextul în care a avut loc întâlnirea celor doi ca fiind un cadru amical, fiind invitat de un prieten comun la o masă la care participa și Călin Georgescu. Acolo, prezentatorul TV a avut ocazia de a-l cunoaște mai bine mai bine pe Georgescu, despre care spune că i s-a părut o persoană excentrică, pe care nu a încercat să o cunoască mai amănunțit.

„Eu am mâncat de vreo 3 ori cu el (n.r. – Călin Georgescu). Îl cunosc de mulți ani. Prin prisma faptului că sunt foarte bun prieten cu un tip care este bun prieten de-al lui și… probabil și se vor afla și alte amănunte. E fix așa cum îl știa cine îl știa până să intre în turul 2. Se vor spune multe despre el. Se vor spune multe și sunt convins că acum… de acum toată România o să îl cunoască, într-un fel sau altul fiecare își va face o impresie despre el. Însă, cei puțini care l-au cunoscut sau care l-au urmărit sau care au crezut în el… habar nu am câți au fost… cred eu că au această teorie pe care mi-a produs-o și mie… Eu când am stat cu el la masă, adus de către acest bun prieten, i-am și zis: «Bă, mânca-ți-as gura ta, eu am fost prieten cu Pavel Coruț». Ăsta e Pavelul Coruț al vremurilor cu Bubulii, știi ce scria Pavel Coruț… că suntem miezul din lume, că suntem șmecheri. Eu nu am crezut niciodată teoriile astea.

Și am avut și eu ocazia să mă împrietenesc cu Pavel Coruț, să îl cunosc, am fost la înmormântarea generalului Gușă, în acei ani când făceam presă serioasă, și am avut ore întregi, schimburi de idei și îi spuneam că nu credeam și nu cred în continuare că noi suntem miezul… că dacă am fi fost miezul, s-ar fi văzut în viața noastră. Nu știu ce idei are, că între două întâlniri, a câte o oră, două, într-o masă mai largă, nu mi-am făcut o impresie despre el și nici nu l-am căutat pentru că mi să părut un excentric… mi s-a părut un excentric în idei. Noi suntem… domne‘, foarte multe idei”, a spus Dan Capatos în cadrul podcastului I AM MEDIA, potrivit .