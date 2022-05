Dan Șucu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cine este femeia care se iubește cu noul acționar al FC Rapid

Dan Șucu, patronul Mobexpert și Bucureşti se iubește cu o vedetă TV de 16 ani.

Dacă pe plan financiar îi merge de minune, nici pe plan amoros nu stă prost. A divorţat de prima soţie, Camelia Şucu, cea cu care are două fete și s-a recăsătorit în același an cu Diana Lăscărescu, o fostă prezentatoare tv, cu care are doi băieţi.

Omul de afaceri și-a părăsit prima soție

În urmă cu o zi, oficialii grupării de lângă Podul Grant din Capitală au anunțat că afaceristul Dan Șucu, patronul Mobexpert este noul acţionar al FC Rapid Bucureşti, acesta urmând a deţine 50% din acţiunile clubului, celelalte 50% fiind deţinute de Victor Angelescu.

În viața personală a lui Dan Șucu, lucrurile au stat puțin diferit . Acesta s-a căsătorit la vârsta doar 21 de ani cu Camelia Șucu, cea care i-a fost alături până în anul 2007 și au împreună două fete. Atunci când omul de afaceri s-a hotărât să plece de acasă, Camelia a povestit că i s-a frânt inima.

„Nu a fost ușor să trăiesc asta, când mi s-a spus că pleacă de acasă, am luat mașina și am plecat să conduc, pentru ca mă relaxează… Noi nu am avut comunicare și nu am avut comunicare de la început, iar cea mai mare greșeală a mea a fost să cred că are dreptate și că este din vina mea. Am plâns mult în perioada aceea și am refulat în sport, făceam sport până la epuizare”, a spus Camelia Șucu pentru life.ro

View this post on Instagram

Dan Șucu trăiește o poveste de dragoste cu Diana Lăscărescu

Afaceristul cu Diana Lăscărescu, fosta prezentatoare TV, chiar de ziua lui. Cei doi au împreună doi băieți. Diana și Dan Șucu fac o echipă minunată și în afaceri, după cum se poate vedea pe contul de Instagram al fostei prezentatoare.

„Eu cred în sufletul pereche, în acea persoană care te iubeşte aşa cum ai nevoie să fii iubit. Ştii, atunci când l-am întâlnit pe Dan, am avut un puternic sentiment de déjà-vu, deşi nu-l mai văzusem niciodată până atunci.

Soţul meu este sufletul meu pereche. Şi, uite, nu este dimineaţă în care să nu ne spunem «Te iubesc!». Împlinirea mea cea mai mare este o căsătorie fericită, plină de dragoste. Cheia unui mariaj fericit este păstrarea chimiei dintre parteneri”, dezvăluia Diana Șucu, într-un interviu.