De ce a stat actorul Claudiu Bleonț 10 zile în arest. „Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie”

Actorul Claudiu Bleonț a dezvăluit recent într-un interviu la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, informații despre perioada în care a fost arestat în timpul serviciului militar.

Cum a fost perioada ptrecută în armată

a efectuat stagiul militar la Plenița, județul Dolj, unde a avut parte de experiențe marcante, inclusiv o scurtă perioadă de arest. Bleonț, cunoscut și sub numele de „actorul extremelor”, a fost închis timp de zece zile pentru că a părăsit unitatea fără permisiune, dorind să cumpere cadouri de Paște.

„Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie”

În timpul detenției, s-a implicat în diverse activități fizice și a avut ocazia să citească.

„Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie… Cam astea. Am încărcat la greu. Bucătărie, pe la curățat cartofi. Și am citit Cittadella de Saint-Exupery și portretul artistului din tinerețe James Jones. În cele 10 zile de arest, la unitatea militară 01183, Plenița”, conform

Acesta a povestit din experiența sa din armată că un moment de șoc și frustrare a fost atunci când a fost desemnat să curețe WC-urile.

„Era frustrant, îți dai seama, totuși bucureștenii în Plenița. Șocul când am auzit grupa 1, pas înainte, sector, WC-uri. Am auzit, însă am luat-o ca o temă. Poate se leagă și cu întrebarea de înainte, tema de a îndura.

Și cred foarte mult în acest lucru. Că liberul arbitru constă în cum văd viața și cum operez cu ceea ce îmi dă destinul. A fost destin”, a mai spus actorul.