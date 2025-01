De ce Irinel Columbeanu nu mai vorbește cu fiica sa: „Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile”

Fiica lui este afectată în această perioadă de situația incendiilor puternice din Los Angeles și nu a mai vorbit de ceva timp cu tatăl ei. Fostul soț al Monicăi Gabor a povestit în cadrul emisiunii „Viață fără filtru” care este motivul pentru care nu a mai vorbit cu fiica sa.

„Am fost curios dacă urmează să fiu bunic”

în vârstă de 67 de ani, a fost recent invitat în emisiunea „Viață fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț la Antena Stars. În cadrul interviului, el a discutat despre fiica sa, Irinuca, pe care o are împreună cu Monica Gabor, precum și despre viața sa actuală. Fostul milionar de la Izvorani a dezvăluit că a mai păstrat legătura cu fiica sa în ultima perioadă, conform .

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, în emisiunea „Viață fără filtru”.

De ce nu a mai vorbit Irinel Columbeanu cu fiica sa

Fostul milionar de la Izvorani a fost întrebat dacă a mai vorbit cu Irinuca, însă, din păcate, potrivit lui, se pare că nu s-a mai întâmplat acest lucru de ceva vreme. „Nu, fiindcă nu îmi mai funcționează telefonul, nu știu de ce. Am încurcat ceva la el”, a spus Irinel Columbeanu.

Deși nu au mai comunicat direct, fostul om de afaceri a declarat că este foarte mândru de performanțele școlare ale Irinei Columbeanu. „Are note foarte bune, Monica are grijă să mi le trimită”.