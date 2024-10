De ce nu a vrut Lora să fie furată la nunta ei: „Eu leșin dacă pierd…”. Cum a fost pentru artistă marele eveniment

și-a trăit visul îndeplinit, iar după o relație de 9 ani a spus marele „da” alături de alesul ei, Ionuț Ghenu. Nunta a avut loc în acest weekend, într-o frumoasă sală de evenimente de la Snagov, în prezența a peste 300 de invitați.

Cum a fost nunta Lorei

La eveniment au participat Connect-R, la trupa Zdob și Zdub, Clejanii, Luis Gabriel, Sandu Ciorbă și mulți alții, care s-au asigurat că invitații vor petrece toată noaptea. Mireasa nu a dorit să se respecta tradiția cu furatul din această cauză, pentru a nu pierde niciun moment special de la nunta ei, conform

„Eu leșin dacă pierd vreun cântăreț, nu! Nu vreau să pierd niciun moment de la nunta mea”, a mărturisit Lora. „O să piardă multe momente din nuntă, e păcat. Ei îi plac mult toți artiștii care cântă în seara asta”, și-a completat și mirele, Ionuț Ghenu, mireasa.

Mirii nu au vrut să țină cont de tradiții

Nici în timpul ceremoniei religioase nu au vrut să respecte tradițiile, mai exact să se calce unul pe altul pe picior în biserică.

„Nu ne-am călcat în biserică, nu avem de ce! Nu am avut nicio șansă să-l calc”, ne-a mărturisit Lora, care se gândea să schimbe trei rochii la nuntă, dar s-a rezumat doar la două ținute, cea cu care a mers și la biserică și rochia de la valsul mirilor.

„Nu ar fi ajuns o noapte să cânte toți cei pe care mi i-aș fi dorit, dar cine a putut să vină și mi-am dorit foarte mult să fie alături de noi, vor cânta. Maestrul Nicolae Botgros, Francis on my mind, fata nașilor, una dintre cele mai bune voci din țara asta, în momentul ăsta e pe 55 de radiouri mondiale, Connect-R, Luis Gabriel, Clejanii, Zdob și Zbub, prietenii mei au ținut minte când am spus că mi-i doresc foarte tare să-mi cânte la nuntă…”, a mai completat Lora de la restaurant, nerăbdătoare să ajungă pe ringul de dans.

Unde vor vrea să facă luna de miere

Lora și Ionuț și-ar dori să meargă în Bali, un loc de suflet pentru ei, însă nu sunt siguri că vor petrece acolo luna de miere. „Nu știm, sperăm, anul viitor în luna ianuarie o să fie luna de miere, dacă nu planificăm altceva. Nouă ne place munca, o să vedem unde mergem”, a mai spus mireasa care nu își vedea nunta fără sarmale, mai precis 1500 la număr.