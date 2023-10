Delia a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Nu e ca și cum îmi doresc să am...”

Delia, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din România, a fost invitată recent în cadrul podcastului „Aproximativ Discutii cu Gojira”, unde a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, potrivit .

Delia: „Sunt bolnăvioară, sufăr de ADHD”

Delia a dezvăluit recent că suferă de o tulburare, care își pune zilnic amprenta asupra comportamentului său hiperactiv.

„Acum mă uit la Outlander. Nu credeam că mă agață, m-a agățat. Văd câte patru episoade pe seară, ăsta e motivul pentru care mă culc târziu și mă trezesc mai târziu. Doarme Răzvan lângă mine și eu sunt „Încă un episod”. Mie îmi place asta, mi se pare că am mai multă viață. Am ziua la dispoziție când fac ce vreau eu, și mai am și noaptea. Oamenii dorm, dar eu mai fac ceva. Sunt bolnăvioară, sufăr de ADHD, trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește, trebuie să fac multe lucruri.”, a precizat Delia în cadrul podacstului „Aproximativ Discutii cu Gojira”.

„Sunt 100% sigură, m-am autodiagnosticat”

„Cred că timpul petrecut la nani e pierdut și atunci încerc să prelungesc ziua și să mai fac altceva. Eu știu sigur că am, chiar dacă nu m-am dus la niciun psihoterapeut. Sunt 100% sigură, m-am autodiagnosticat, tot ce am citit despre asta duce aici. O să mă duc și o să obțin ștampilă ca să mă credeți. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu sunt cu nimic mai specială, sunt agitată dintotdeauna, nu am răbdare să fac anumite lucruri, nu pot să fac ce nu-mi place”, a declarat Delia în cadrul podacstului „Aproximativ Discutii cu Gojira”.

Artista spune că își găsește cu greu răbdarea să stea la masa juriului de la iUmor și că uneori face sacrificii pentru a asculta cu atenție concurenții.

„Foarte greu am răbdare la iUmor, s-a transformat puțin în rutină. Mai am noroc că mai vin oameni noi și vin cu un vibe nou și te agață în tot felul de chestii, se mai schimbă energiile”, a mai spus artista.