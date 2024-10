Denisa Tănase a fost surprinsă de furtuna din Dubai. Ce spune vedeta despre situație

Dubaiul a fost măturat de o furtună puternică, în ultimele două zile. Acoperișurile caselor au fost smulse, clădirile au fost inundate, iar traficul aerian, feroviat și terestru a fost dat peste cap. a vorbit despre situația din orașul luxuriant și de furtuna care l-a lovit.

Dubaiul, lovit de furtună

Sute de oameni au dormit în aeroport pentru că nu au mai puttu decola spre destinațiile în care trebuiau să ajungă, pentru că zborurile au fost anulate. Despre această situație din Dubai a povestit și Denisa Tănase, conform

având afaceri imobiliare cu soțul ei Mircea Brânzei. Ea a vorbit despre situația din acest oraș și despre cum a resimțit furtuna. În orice caz, ea a fost foarte norocoasă, spre deosebire de alții, pentru că zona în care aceasta locuiește nu a fost atât de afectată de furtună.

„Acum e ok. Nu știu cum este în alte părți, noi nu am ieșit ieri. La noi pare ok. Știu că aeroportul a fost închis”, a declarat Denisa Tănase.

Vedeta are afaceri în domeniul imobiliar și nici clădirile pe care ea cu soțul ei le-au vândut nu au avut de suferit pentru că nu au fost afectate de inundații.

„Nu, cum să afecteze (n.r. apartamentele pe care le vinde)? Păi ce probleme să fie cu blocurile? Nu. A fost, însă, cea mai puternică ploaie din ultimii 75 de ani”, a mai spus Denisa Tănase.

Cum a resimțit efectele furtunii

Chiar dacă zona în care locuiește, „Downtowm Dubai”, un ansamblu rezidențial de lux din Emiratele Arabe Unite, care se află lângă mall, efectele furtunii tot s-au resimțit. Vedeta spune că mall-ul a fost închis pentru că parterul era inundat.

„E totul normal acum, nu știu cum e prin oraș. Noi ieri am stat în casă și am ieșit doar seara la mall, unde pe la 8 au închis magazinele pentru că era apă la parter. Acum, din câte știu, se zboară, sunt multe delay-uri (n.r. întârzieri), pentru că au rămas multe zboruri care nu au plecat la timp”, a mai mărturisit Denisa Tănase.