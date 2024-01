Dinu Maxer, făcut praf de tatăl fostei soții: „A scăpat de domnul Fitze, chinul vieții ei!”

Petrecut anul trecut , după 18 ani de căsnicie, divorțul dintre Dinu și Deea Maxer scoate la iveală mai multe rufe murdare decât ar fi cazul să fi avut nevoie de spălat în public o familie, care, cel puțin în pozele și mesajele publicate pe rețelele de socializare, părea a fi una extrem de fericită.

D , după cum spun ziarele tabloide. Parafată la notar în martie 2023, despărțirea celor doi părea să se fi consumat sub auspiciile unui respect reciproc, care urma să-i urmărească și în creșterea celor doi copii pe care îi au împreună.

Tatăl Deei Maxer: „A scăpat de chinul vieții ei și al nostru, dl. fitze Maxer”

Așadar, nimic nu lăsa să prevestească reacția acidă pe care a avut-o socrul său, Romeo, tatăl Deei Maxer, care a răbufnit în momentul în care a fost stârnit de un comentariu făcut la o postare a fiicei sale, care îi reproșa acesteia că și-a păstrat numele de familie Maxer și după divorț.

„Tot pentru cultura ta generală află că este în continuare Maxer. Asta ca să dormi liniștită și să te ocupi puțin de gramatica ta, aia ”educată”.

În plus, manierată și educată a fost întotdeauna, pentru că așa am educat-o (observi unde se pune cratima!).

Și mai află, stimată doamnă, că încă nu este singură pe lume doamna Maxer, chiar dacă a scăpat de chinul vieții ei și al nostru (Dl. fitze Maxer).Stai pe banca ta, că-ți dăm noi semnal când să ieși la tablă”, a scris nervos tatăl Deei, într-un comentariu acid pe Instagram.

Persoana căreia i se adresase n-a rezistat tentației de a replica la fel de acid, postând un comentariu ironic la adresa noului partener al Deei Maxer, Robert Drilea.

„ Doamne ajută cu mecanicul auto!”, a scris aceasta.

Tatăl Deei Maxer, Romeo, a replicat din nou acid.: „Este dealer auto”, a mai precizat tatăl Deei.

Deea despre fostul soț: „Era violent și irascibil! Nu se iubea pe el!”

Singurul comentariu public negativ pe care l-a făcut Deea Maxer referitor la fostul soț s-a petrecut în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde aceasta i-a reproșat lui Dinu că, de-a lungul căsniciei lor, s-ar manifestat în dese rânduri cu violență verbală și că era egoist.

„La detașare a dus nepotrivirea de caracter, incompatibilitatea și lipsa calmității. Era irascibil. Îi sărea sosul picant. Era violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el.

Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorț. Eu îl știam de acasă, tu de la TV, e o mare diferență între cele două variante”, a spus Deea Maxer, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV.

Dinu Maxer: Am discutat foarte mult cu Deea pe marginea a ceea ce a spus la Măruță

Ulterior, referitoare la declarația Deei din emisiunea lui Cătălin Măruță.

„După o săptămână în care am ocolit toate întrebările rautăcioase legate de declarațiile de la el din emisiune, am apărut la o altă emisiune și am spus: «Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță.

Eu consider că a intrat într-un joc al răspunsurilor forţate, astfel încât nu e o declarație venită din partea ei. A fost o conjunctură, iar ea a căzut în plasă.

De pildă, dacă mă pui să-ți spun un defect al Deei, pentru că asta i s-a întâmplat ei, iar tu-l pui în contextul despărţirii, aceasta e o formă de manipulare . Este o părere proprie, confirmată și de prietenii mei psihologi cu care m-am consultat.

Deea nu a spus nici o secundă că Dinu ar bate câmpii. Nu am bătut câmpii deloc, eu am discutat foarte mult cu Deea pe marginea a ceea ce a spus la Cătălin Măruță în emisiune!”, a declarat Dinu Maxer, pentru