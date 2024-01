Dinu Maxer, în prag de disperare după ce conturile sale de pe rețelele de socializare au fost sparte: „Nu faceți aceeași greșeală”

Dinu Maxer a trăit momente de disperare, după ce i-au fost sparte conturile de Instagram și de Facebook. El a reușit destul de repede să și le recupereze și a ținut să își atenționeze toți urmăritorii să nu facă și ei greșelile pe care le-a făcut el.

Fiind o fire activă pe Internet, Dinu are o legătură strânsă cu fanii lui. Acolo îi anunță și tot ce este nou în ceea ce privește cariera sa muzicală, noile melodii și lansări.

Luni, 2 octombrie, artistului i-au fost sparte conturile, după ce a accesat un link suspect. El a povestit totul online, pentru a-și avertiza susținătorii să nu facă aceeași greșeală.

Dinu Maxer, sfat pentru urmăritorii săi

„Salutare tuturor! Dacă în timpul zilei de astăzi ați primit vreun mesaj de la mine de pe Instagram sau de pe Facebook, cu cereri de link, de votat, de tot felul de tâmpenii, să le ignorați!”, a spus Dinu Maxer, la început.

„Mi-a fost spart Instagramul, dar Instagramul are o modalitate incredibilă de a-ți recupera contul, așa că am reușit să îl recuperez. Nu faceți aceeași greșeală ca cea pe care am făcut-o eu. Nu răspundeți!”, a continuat artistul.

Recent, Dinu Maxer a publicat pe Instagram, unde este urmărit de peste 70 de mii de oameni, că este într-o vacanță în Ibiza alături de . Cei doi îndrăgostiți se bucură de relaxare și peisaje de vis.

„A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la «iUmor»”, a spus Magdalena Chihaia despre cum a început relația sa cu Dinu Maxer, potrivit .