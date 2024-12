Doinița Oancea, dezvăluiri emoționante despre ceea ce a marcat-o în adolescență: „E dureros”

În vârsta de 41 de ani, a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria sa, amintindu-și cu nostalgie de sărbătorile petrecute alături de familie.

Într-un interviu recent, vedeta a povestit despre momentele grele prin care a trecut în acea perioadă, inclusiv despre dificultățile financiare care i-au marcat anii tinereții.

Lucrul care a marcat-o profund pe Doinița Oancea

Deși astăzi trăiește fără griji și își permite să-și satisfacă orice dorință, Doinița Oancea își amintește cu emoție și regret . Actrița a povestit despre un episod dureros din copilărie, când, de ziua mamei sale, nu a reușit să-i cumpere nici măcar o floare.

„Când eram mică am avut o chestie. Eram în liceu și venea ziua maică-mii și eu nu aveam bani să îi cumpăr o floare. Momentul ăla cred că m-a marcat. Evident că nu aveam de unde să am bani dacă nu îmi dădea ea. Am avut parte de niște părinți destul de severi, care au știu când să dea și când să nu dea. Nu au exagerat cu răsfățul, că probabil asta ar trebui să avem în minte, să nu ne răsfățăm copiii exagerat.

Țin minte că am apelat la cineva care m-a refuzat și pentru mine a fost… a venit așa ca o apăsare puternică, că am fost refuzată de o persoană adultă. După care, din discuții, m-a auzit o prietenă, de-a mea din clasă, care mi-a spus: „Hai fată îți dau eu, lasă că îmi dai tu”. E dureros când vrei și nu poți și cauți suport”, a dezvăluit Doinița Oancea, notează .