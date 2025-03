Oana Radu a mâncat 120 de eclere dintr-odată. Care a fost motivul

făcut mărturisiri despre copilăria ei. Cântăreața s-a luptat o perioadă lungă de timp cu kilogramele în plus, iar înainte de a adoptat un stil de viață sănătos, nu a avut o alimentație prea bine echilibrată.

Lupta grea cu kilogramele în plus

a dus o luptă grea cu greutatea și a muncit foarte mult pentru a ajunge la silueta dorită. Acum, își amintește cu groază momentul în care a putut mânca 120 de eclere dintr-odată, conform

În copilărie, mama ei ascundea mâncarea de ea pentru a o determina să nu mai mânânce atât de mult. În perioada sărbătorilor, mama ei gătea diferite preparate, printre care și eclere. Oara Radu a rămas la un moment dat singură și a mâncat toate cele 120 de eclere.

Cum a putut mânca 120 de eclere

„Am mâncat 120 de eclere mici. Eram foarte grasă și mama a încercat pe cât posibil să nu lase mâncarea la vedere. Era disperată deja de subiectul acesta, de faptul că eram foarte grasă și nu făceam nimic în sensul acesta. Nu doar că mâncam, nu făceam deloc mișcare. Toată ziua stăteam jos, cât de mult posibil. Au venit sărbătorile de iarnă, iar pe vremuri, femeile făceau inclusiv cojile acelea de eclere în care puneau cremă. Nu le cumpărau făcute. A stat mama, a copt la ele toată ziua, a făcut crema, a făcut glazura și a plecat la mătușa mea. Eu am întrebat-o unde sunt eclerele. Ea a zis că le-a luat cu ea. M-a mințit. Mâncarea pe mine mă chema. Eu aveam o chemare către mâncare. Nu aveai cum să ascunzi mâncarea de mine. Într-o secundă, mi-am dat seama că sunt ascunse foarte bine.

M-am dus pe balcon, am mirosit o aromă de proaspăt. Am deschis ușile unui dulap unde, de regulă, erau alte lucruri și erau două tăvi de eclere. Erau 120 la număr. Erau mici. Nici nu le simți. Tu, grasă, când ți-e foame, imediat le balotezi. A venit mama acasă, am avut o satisfacție când a găsit tăvile goale. Pentru că în momentul în care ascundea, săraca, mâncarea de mine, era cel mai mare dușman al meu.”, a mărturisit Oana Radu în podcastul lui Bursucu.