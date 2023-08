Doliu imens în lumea filmului! / A murit David Jacobs, creatorul serialului „Dallas”

Creatorul serialelor de mare audienţă de la CBS „Knots Landing”, „Dallas” şi „Paradise” s-a stins din viață, după ce s-a luptat ani întregi Alzheimer. David Jacobs avea 84 de ani.

David Jacobs, care s-a luptat cu Alzheimer timp de mai mulţi ani, a murit, în cursul zilei de duminică, la Providence Saint Joseph Medical Center din Burbank. Anunțul decesului a fost confirmat chiar de fiul său, Aaron, potrivit .

El s-a născut la data de 12 august 1939, în Baltimore și a fost o mare personalitate a cinematografiei. Acesta a creat telenovela originală „Dallas”, care a fost difuzată timp de 14 sezoane, între 1978 şi 1991, dar și serialul reboot cu acelaşi nume care a fost difuzat între 2012 şi 2014.

Totodată David Jacobs a scris mai multe cărţi, printre care „Master Painters of the Renaissance”, din 1968, şi „Chaplin, the Movies & Charlie”, din 1975, şi a scris pentru publicaţii precum Esquire, Newsweek, Holiday şi New York Times Magazine.