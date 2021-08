Doliu în lumea artistică. Nicolae Dolănescu, fratele lui Ion Dolănescu, a murit

Este doliu în familia Dolănescu. Nicolae, unul dintre frații marelui artist Ion Dolănescu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, pe pagina de Facebook Festivalul Național Ion Dolănescu.

”Artistul Nicolae Dolănescu ne-a părăsit pentru a cânta în corul îngerilor alături de fratele său, marele artist liric Ion Dolănescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook Festivalul Național Ion Dolănescu.

De asemenea, și Ionuț Dolănescu a transmis un mesaj, după ce a aflat de moartea unchiului său: ”Nicolae Dolănescu, unul dintre frații alături de care tatăl meu, Ion Dolănescu, a urcat pe scenă și a făcut fericiți atâția români, ne-a părăsit pentru totdeauna. Rămas bun, unchiu’ Tae!”.

Constantin și Nicolae Dolănescu au cântat timp de 25 de ani cu Ion Dolănescu.

„La vârsta de 16 ani, fratele meu, Ion, a văzut că am un pic de talent şi nu m-a lăsat să merg pe alt drum. Tocmai atunci începuse să cânte cu Maria Ciobanu şi m-au luat cu ei în spectacole. Mi-a fost foarte greu la început, un copil simplu, de la ţară, să-l pui direct în spectacol.. Îmi aduc aminte că prima oară când am urcat pe scenă eram în comuna Dioşti, din judeţul Olt, a venit primarul şi mi-a dat un buchet de flori. De emoţii i-am pupat mâna şi când am ieşit de pe scenă, disperat, m-am dus la fratele meu şi mi-a zis să stau liniştit că se mai întâmplă. În plus, era primarul comunei, ceva mai în vârstă, şi merita.

Ion Dolănescu era foarte curios să vadă cum mă primeşte publicul, s-a emoţionat când a observat cum mă aplauda şi mă cerea să mă întorc şi i-au dat lacrimile. Şi de atunci am rămas pe scenă. Am cântat cel mai mult împreună 25 de ani, toţi trei fraţii, pe aceeaşi scenă”, spunea Constantin pentru taifasuri.ro.

Artistul Ion Dolănescu s-a stins din viață în 2009, la doar 65 de ani.