Drake a cântat cu Backstreet Boys în amintirea primei sale iubite

Trupa Backstreet Boys a avut un vizitator pe scenă la spectacolul lor din Toronto, Canada, sâmbătă seara.

Drake a vorbit despre fata de care s-a îndrăgostit când avea 13 ani

Rapperul Drake s-a alăturat trupei de băieți în timpul interpretării piesei „I Want It That Way”. A fost al doilea din cele două spectacole pe care grupul le-a susținut în orașul natal al lui Drake, în cadrul turneului lor DNA World Tour.

„La 13 ani, am avut un bar mitzvah, iar la bar mitzvah-ul meu, pentru prima dată în viața mea, fata de care eram îndrăgostit a venit la mine în timp ce se cânta una dintre cele mai mari melodii din lume și m-a întrebat dacă vreau să dansez cu ea”, a spus el, potrivit revistei People.

„A fost prima dată când m-am simțit recunoscut și a fost prima dată când am simțit că, știi, am o șansă să fiu cool”.

Turneul Backstreet Boys se desfășoară până în noiembrie, cu opriri viitoare în SUA și Canada și apoi în Spania și Germania.