Emilia Ghinescu a anulat nunta cu iubitul, după 12 ani de relație: „Dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece”

Emilia Ghinescu și iubitul ei, Sebastian, au anulat nunta care urma să aibă loc chiar în toamna acestui an. Într-un interviu pentru Antena Stars, cântăreața de muzică populară a dezvăluit care este motivul acestei decizii, relatează .

Emilia Ghinescu și iubitul ei au anulat căsătoria care ar fi avut loc în toamna acestui an

Emilia Ghinescu și Sebastian au o relație bine sudată, de peste 12 ani. Cei doi trecut împreună prin multe momente frumoase, dar și prin multe încercări. De ceva vreme făceau pregătiri pentru nunta care ar fi trebuit să aibă loc .

Recent însă, Emilia Ghinescu a anunțat că a anulat evenimentul, nu se mai căsătorește cu iubitul.

„Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu poți ține lângă tine o persoană cu forța. Este clar că noi, femeile, ne dorim stabilitate, o relație închegată și o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului. Bărbații se cam feresc de lucrul acesta”, a explicat artista pentru Antena Stars, conform .

„Dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece”

„Acum, la vârsta asta, sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă.

Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine, stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: Ușa inimii mele este deschisă să intri, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog: să nu stai în ușă”, a mai adăugat cântăreața de muzică populară.

Ce spunea Emilia Ghinescu despre nunta cu Sebastian

În februarie, Emilia Ghinescu vorbea despre nunta cu iubitul.

„Legal nu este soțul meu, dar o să vină și vremea asta. Noi vrem anul acesta, eu îmi doresc foarte tare anul ăsta, prin toamnă, să legalizăm această relație.

Eu am mai avut o căsătorie la activ, știu ce înseamnă, știu cu ce se mănâncă și nu m-am grăbit foarte tare să fac pasul acesta. O relație nu stă în niște acte. Omul se schimbă când devii proprietatea lui”, a declarat Emilia Ghinescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.