Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital: „De dimineață am început să..”

Fiind în ultimul trimestru de sarcină, fanii lui Emily așteaptă nerăbdători informații legate de sarcină. Săptămâna aceasta, vedeta a postat câteva poze pe rețelele de socializare din spital. Iată cu ce se confruntă aceasta.

Emily Burghelea a postat pe Instagram poze din spital din care reiese că i s-au făcut perfuzii. Totul a început cu o seară înainte, atunci când fiica sa, Amedea, a avut febră. Miercuri dimineața, fosta asistentă TV a început să aibă contracții, motiv pentru care a fost necesară deplasarea la spital.

Emily Burghelea, vizită neașteptată la spital

„Ame (Amedea, fiica sa) a avut febră toată noaptea, iar de dimineață am început să am contracții”, a transmis Emily în cadrul unei povești de pe Instagram.

„Contracțiile se vor diminua de la perfuzii, colul este închis, deci bebe mai are de stat. Sincer, dimineață m-am întrebat dacă today is the day (dacă astăzi este ziua în care o să nască, n.r.), dar se pare că sunt Braxton Hicks (dureri de travaliu false, care pot fi resimțite în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină)”, a mai scris vedeta pe Instagram.

În urmă cu câteva zile, Emily Burghelea a primit vestea cea mare. A aflat când ar trebui să-l nască pe frățiorul Amedei. Vedeta ar urma să nască pe 31 ianuarie 2023, conform .