Fiica lui Ion Țiriac s-a angajat, deși tatăl ei are o avere de 2,1 miliarde de dolari. Cu ce se ocupă Ioana (FOTO)

Ioana Țiriac (26 de ani), , s-a angajat în Emiratele Arabe Unite, în domeniul imobiliar, deși tatăl ei are o avere de 2,1 miliarde de dolari.

Fiica lui Ion Țiriac își dorește o carieră independentă de cea a tatălui

Ioana Țiriac a preferat să își construiască propria carieră, independentă de cea a tatălui, și s-a angajat agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite, scrie

Sophie Ayad, mama Ioanei Țiriac, s-a arătat mândră, postând pe net o imagine în care fiica ei apare la categoria „Superstar”:

Ioana Țiriac a studiat economia în SUA, dar vine și în România cât de des poate.

Ce a spus Ion Țiriac despre fiica sa

„Bănuiesc că este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac, într-un interviu mai vechi.