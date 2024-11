Florin Piersic, mesaj sfâșietor la moartea lui Gabriel Cotabiță: „Te voi iubi mereu, Omule!”

Florin Piersic a transmis un mesaj încărcat de emoție, după ce a aflat de trecerea în neființă a lui Gabriel Cotabiță. Marele actor a povestit amintiri avute împreună și a susținut că artiștii nu mor niciodată, ci continuă să trăiască prin arta lor.

Florin Piersic: Gabriel Cotabiță nu a fost „doar un simplu trecător”

„Nu e adevarat! Nu se poate! Greu an a fost si inca mai este si iata ca in acesta luna trista de noiembrie intunecat, pe tine dragul meu prieten Gabi Cotabita, te-au chemat ingerii.

Multe am trait in viata, dar una din amintirile care nu mi s-au sters niciodata, este calatoria noastra impreuna la un spectacol la Hunedoara, cand in masina mi-ai pus sa ascult pentru prima data minunata ta piesa “Sunt doar un simplu trecator”. Atat de tare m-au miscat piesa si interpretarea ta, incat aceasta m-a insotit in multe din emisiunile de televiziune, sau spectacole pe care le-am facut, pe unele dintre ele chiar impreuna.

Tu, dragul meu, cu singuranta . Cu muzica ta, ai adus multa bucurie celor care veneau sa te asculte! Pentru ca se spune ca artistii nu mor niciodata, ci continua sa traiasca prin arta lor in sufletul celor care i-au admirat si tu minunatul meu Gabi Cotabita vei continua sa traiesti in inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”, a transmis Florin Piersic, într- pe Facebook.

Gabriel Cotabiță a murit

Gabriel Cotabiță a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală după ce a suferit un AVC. El a stat mai multe zile în comă, iar sâmbătă dimineață a fost anunțat

Cotabiță a avut de-a lungul timpului mai multe probleme de sănătate, iar în 2015 a suferit un infarct și a fost în comă mai multe zile.

Anunțul morții sale a fost făcut public de unul dintre cei mai buni și vechi prieteni ai săi, dirijorul Ionel Tudor: „Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate că da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună! Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”.