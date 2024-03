Florin Zamfirescu, mărturisiri neașteptate despre admiterea la facultatea de actorie: „M-am dus la cimitirul Bellu...”

, iubit în întreaga țară, a dezvăluit într-un podcast cum a ajuns să îmbrățișeze cariera sa. Totul a început nu doar prin îndrumarea mamei sale, ci și prin descoperirea unei cărți în bibliotecă. Autorul cărții s-a dovedit a fi Ion Manolescu. Fascinat de operele acestuia, a vizitat locul unde sunt înmormântate rămășițele sale și, la capătul acestui pelerinaj, și-a găsit și el odihna pe o bancă în Cimitirul Bellu.

Florin Zamfirescu a ales actoria prin influența mamei și o carte

„Ce m-a îndemnat spre această meserie, în afară de mama, este că am citit o carte de la bibliotecă, scrisă de Ion Manolescu, artistul poporului. Eu am dat admitere la facultate dormind în Cimitirul Bellu noaptea, pe băncuța de la mormântul lui Ion Manolescu. N-aveam unde să dorm. Intram în Bellu, rămâneam, se făcea noapte și era o băncuță acolo. Eu dormeam că dimineața mă duceam la admitere, la examen. Am scris asta în carte. (…) Titlul cărții mele, pe care am scris-o, se numește „Am fost actor”, am vrut să o numesc „Pe banca maestrului”, dar nu. Era totuși prea mult”, a spus actorul, potrivit .

Experiența actorului înainte de admiterea la facultatea de actorie

, Vâlcea. Pentru admiterea la facultatea de actorie din București, neștiind despre opțiuni sau cazare, a avut noroc că admiterea a fost vara, și nu a îndurat frigul, sub cerul liber.

„În perioada aceea, nu am nimerit căminul. Când se dădea admitere, în anul 1967 când am dat eu, se oferea un pat la un cămin. Eu nu am știut să întreb, nu am știut, am rămas în București și m-am întrebat ce mă fac. M-am dus la cimitirul Bellu și am găsit mormintele actorilor și era Ion Manolescu. Îi știam toate rolurile, tot, tot, tot și avea o băncuță. Era cald, vară, frumos și am dormit pe băncuța aceea”, a adăugat artistul.