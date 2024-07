Gabriela Cristea a dezvăluit detalii despre situația ei financiară. Răspunsul vine după ce s-a apucat să vândă cozonaci

Gabriela Cristea este una dintre cele mai longevive prezentatoare TV, iar până să ajungă să aibă o carieră de succes, vedeta a trecut prin multe dificultăți, mai ales legat de situația financiară. De curând, a afacere care îi merge foarte bine, fiind o gospodină iscusită.

Internauții o critică pe Gabriela din cauza afacerii sale

Gabriela Cristea lucrează de mult timp în televiziune, a fost la Kanald D, Antena 1, TVR, iar acum este la Antena Stars. Astfel că, de-a lungul anilor a reușit să încaseze sume frumoase de bani. A reușit să își asigure un trai luxos doar prin muncă. Recent, vedeta s-a apucat să vândă cozonaci, lucru care a împărțit lumea în două tabere: cei care o apreciază și cei care o critică, scrie

După ce a dat lovitura cu vânzarea cozonacilor a început să vândă și În urma criticilor pe care le-a primit, prezentatoarea TV a declarat că niciun leu nu îi intră în cont fără să muncească și că a intrat în câmpul muncii de la o vârstă fragedă.

Gabriela Cristea a muncit pe brânci

Gabriela Cristea a spus că primul ei salariu a fost de 100 de dolari, fiind un motiv care a ambiționat-o să lupte pentru a-și asigura un trai decent și să nu ducă grija banului. Pe lângă salariul de la canalul TV, încasează bani și de pe urma rețelelor de socializare unde este foarte activă. Iar acum, primește bani și de pe urma afacerii cu mâncare.

„Dragilor, am senzația că trăim în țara cu susul în jos. Vreau să vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția în mod deosebit în ultima perioadă pentru că sunt foarte multe comentarii care mă blamează pe mine pentru că muncesc. Mi se pare incredibil să faci asta.

Adică să-i spui unui om și să mă facă în toate felurile doar pentru că muncesc. Să-i spui unui om care de dimineață, de când se trezește și până seară, când pune capul pe pernă, nu face altceva decât să alerge pentru familia lui, să-l blamezi și să arunci cu noroi în el.

Cam astea sunt cuvintele. În țara asta, fiecare este liber să muncească atât consideră de cuviință. Ce credeți? Nu de mine care muncesc ar trebui să vă luați, ci de trântorii care așteaptă și întind mâna să li se dea, dar nu, ăia sunt buni (…).

Eu m-am născut în perioada în care chiar trebuia să muncești ca să câștigi un ban. Primul meu salariu, asta se întâmpla prin 1994, am avut 100 de dolari, era un salariu bunicel la vremea respectivă, evident că acum nu ne-ar ajunge nici de utilități. De atunci de la 100 de dolari și până în prezent am făcut eforturi foarte mari. (…)”, a mărturisit Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.