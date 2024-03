După ce a vândut cozonaci, Gabriela Cristea dă lovitura cu un alt preparat. Cât costă un borcan de zacuscă făcut de ea?

și-a deschis o afacere cu produse preparate de ea. După ce a anunțat că vinde cozonaci, acum a făcut un alt anunț prin care a transmis că vinde și zacuscă și culceață de ardei iuți sau de portocale.

Afacerea cu produse a Gabrielei Cristea

este foarte activă în mediul online și aproape în fiecare zi posteazăvideoclipuri cu mâncarea făcută de ea. Chiar dacă are o carieră la televiziune, nu se sfiește să arate că este și gospodină. Vedeta și-a deschis acum propria afacere cu produse făcute de ea, conform

Pe lângă această afacere, ea mai are una cu haine, dar a simțit nevoia să își pună la vânzare și cozonacii făcuți de ea, dar și zacuscă, dulceață de ardei iute și portocale.

„Sunt produse pe care eu le fac și cu siguranță le-ați mai văzut la mine. Vreau să vă arăt câteva produse pe care le am acasă și pe care le fac. Am pregătit niște borcane cu dichis. Dar să trecem la degustat.

Am prăjit niște pâine pentru a putea să degustăm. Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra. Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată.

Poate vă gândiți ca fasolea e puțin mai agresivă, dar, din contră. Tot borcanul îmi vine să-l mănânc. Am și ceva pentru friptură. Am un copan de pui, dar merge și la carnea de porc, de berbecuț sau miel. Dulceața de ardei iuți. Este picantă, dar nu foarte, foarte picantă pentru a fi mâncată de orice gurmand, chiar și cel care suportă mai puțin iuțeala. Dulce, aromată, picantă. Pentru că aromele din cămară trebuiau să conțină și ceva dulce, am pregătit dulceața de portocale.

Puteți să o folosiți la prăjituri și este și mai delicată dacă o mâncați cu fois gras. Acesta este felul meu preferat. Sau un pic de pâine prăjită cu unt sau dulceață de portocale”, a povestit Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Ce prețuri au produsele ei

Un borcan de zacuscă de vinete sau fosaloe costă 33,50 lei, un borcan de dulceață de ardei iute costă 26,50 lei, iar cel de portocale este 28,50 lei.

Gabriela Cristea are și un site de un se pot comanda cozonacii și are 6 tipuri: cu mere, nucă și caramel sărat și costă 85 de lei, iar cel cu fistic se găsește la prețul de 140 de lei. Un cozonac are în medie 900 de grame.