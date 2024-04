Gina Pistol dezvăluire detalii despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. „Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului”

este o femeie de succes și o mamă fericită. Dar, înainte de a aduc pe lume o fetiță s-a confruntat cu un moment dificil, acela de a rămâne însărcinată. Ea spune că a rămas gravidă printr-un miracol.

Gina Pistol, șanse zero de a rămâne însărcinată

și Smiley au devenit părinți în urmă cu trei ani, deși prezentatoarea TV avea șanse extrem de mici de a rămâne însărcinată. Ea susține că Josephine a apărut ca un miracol, asta după cem ai mulți medici i-au spus că are șanse aproape zero de a da viață unui copil, conform

Prezentatoarea TV își pierduse orice urmă de speranță și totul s-a întâmplat după ce Smiley a fost pe Muntele Athos, de unde i-a adus soției sale brăul Maicii Domnului pe care l-a purtat o perioadă de timp în portofel. După ceva timp, Gina a aflat că este însărcinată și nu va uita niciodată acea zi important din viața ei.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată.

Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă. Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit”, a povestit Gina Pistol, în cadrul unui podcast.

Smiley, om împlinit pe baza rugăciunilor sale

Și Smiley are aceeași părere. Spune că a devenit tată tot cu ajutorul lui Dumnezeu care a făcut un miracol. Artistul crede în puterea rugăciunii și a credinței și a spus că acestea lucruri l-au ajutat să ajungă unde se află acum, având toate visurile îndeplinite.

„Să știți că treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate. Pentru că sunt o grămadă de oameni pe care îi vezi – speakeri motivaționali, preoți, șamani – care îți spun despre aceleași lucruri: puterea cuvântului, puterea rugăciunii, puterea credinței. Acestea sunt niște lucruri care nu trebuie luate în râs.

Iar oamenii care spun că sunt doar vorbe goale ar trebui să se gândească de două ori înainte să vorbească. Mi-a scris acum ceva timp un băiat pe internet, mi-a lăsat un comentariu răutăcios «Cum reușești tu? Ești și netalentat, și nu știu cum. Cum ai reușit tu să ai succes?» Și i-am răspuns «Eu mă rog în fiecare zi, poate ar trebui să încerci și tu!»

Și într-adevăr așa este. Gina s-a rugat în fiecare zi a sarcinii ei. Și nu pe repede-înainte, rugăciune de 40 de minute. Și trebuie să și înțelegi cum să faci rugăciunea. Dar sunt lucruri foarte adevărate. Este foarte important să ai credință cu adevărat, nu doar așa… Avem atâtea exemple. Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare. Sunt oameni care au credință și fac sacrificii pentru ceea ce cred. La fel e și cu succesul, cu absolut tot”, a declarat și Smiley.