Greutățile prin care a trecut Nicolai Tand. „Mai făceam niște șmecherii”

considera un om împlinit, atât pe plan personal, cât și professional, doar că viața pentru el nu a fost roz mereu. El a trecut prin foarte multe greutăți și a făcut sacrificii foarte mari pentru a-și câștiga pâinea.

Ce a muncit Nicolai Tand în tinerețe

, într-un podcast, despre tinerețea sa. El a mărturisit că a fost nevoit să muncească încă de mic și nu îl interesa ce trebuie să facă pentru a-și câștiga bani. Dar, cel mai dificil pentru el a fost când a plecat în străinătate în căutarea unui trai mai bun, unde a făcut foarte multe lucruri, chiar și cerșit, conform

Bucătarul celebru a dezvăluit că a făcut și „șmecherii”, a vândut ziare și a cerșeit, toate pentru a-și câștiga bani.

„Aveam 20 de ani. Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an de zile acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul La Mijloc.

A lucrat ca și chelner

Lucrurile au luat o întorsură mai bună atunci când a reușit să se angajeze într-un restaurant, dar nu ca bucătar, ci pe post de chelner. El a spus că femeile frumoase ca erau cliente l-au determinat să aibă această funcție.

„Eu voiam în sală pentru că aveam niște cliente… toate agențiile de manechine veneau și mâncau la noi. În fața barului erua numai gagici, nu mai voiam sa stau în spate. Eu curățam pahare, spălam vasele”, a mai spus el.