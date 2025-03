Nicolai Tand a supraviețuit cu mâncare pentru pisici: „Când ești flămând, e fantastică”

Renumitul chef Nicolai Tand a vorbit despre perioada în care a făcut foamea și ajunsese să mănânce chiar și conserve de pisici. Acesta a povestit că a ajuns în Paris pentru a se forma profesional, dar până să se specializeze și să devină un nume în domeniu i-a fost foarte greu.

Nicolai Tand: Când ești flămând, conservele pentru pisici sunt fantastice

În podcastul „TeAscult” al Ilincăi Vandici, Nicolai Tand a povestit că, în drum spre Paris, a mâncat prima oară conservă pentru pisici, scrie Odată ajuns în capitala Franței, a reușit să se angajeze într-un restaurant și, în timp, chiar a devenit manager. Însă a făcut foamea mult timp și tot procesul de învățare a presupus multă muncă și sacrificii. Ulterior, el a revenit acasă.

Întrebat de Ilinca Vandici ce gust are mâncarea de pisici, Nicolai Tand a răspuns: „Când ești flămând, e fantastică. Și acum poți să mănânci. Acum nu ai voie să dai de mâncare la pisici orice. E mâncare bună, e din bucăți de carne procesată. Când n-ai ce face, e fantastică”.

Acesta a atras apoi atenția asupra : „Să știi că e un păcat când mănânci mai multă mâncare și nu mănânci doar să te saturi. E mare păcat. E risipă multă. Sunt un om care mă doare sufletul să arunc. Plecăm de acasă să facem bani, nu stăm cu pruncul, cu nevasta și după… !”.

Nicolai Tand: Dormeam în niște parcări abandonate

Tand a povestit și în podcastul lui Mihai Morar în străinătate: „Cum să nu faci foamea? Eu am mâncat și conservă de pisici. Când am stat în Italia, să trec în Franța, aveam un băiat de la asociații de unde dădea de mâncare gratis și-mi dădea o caserolă, un iaurt, un fruct, dormeam în niște parcări abandonate de mașini. -am avut nimic când am mâncat conservă pentru pisici. Știu că mergeam la Paris și stăteam la o casă părăsită, părăsită însemnând că mureau bătrânii, nu avea curent, stăteam pe acolo o lună, două, până se prindeau vecinii. Nu aveam o locație fixă”.