În ce a investit Florin Piersic banii câștigați în SUA

Marele actor a povestit cu bună-dispoziție, în stilul specific, la podcastul lui Mihai Morar – cu ocazia unei emisiuni speciale, de final de 2022 – cum și-a ridicat o cabană în apropierea Clujului, dar și cum a fost victima unei spargeri și discuția cu hoții, după ce aceștia au fost prinși.

Florin Piersic (86 ani), a fost invitat de Mihai Morar să se așeze pe scaunul moderatorului cu ocazia podcast-ului „Fain și simplu”. Rezultatul a fost previzibil: două ore și jumătate în care apreciatul actor a povestit o sumedenie de povești amuzante și interesante, relatează .

Piersic și-a lansat recent biografia

Piersic și-a publicat recent biografia, „Viața ca o poveste”, iar în emisiunea a dezvăluit și întâmplări ce nu au fost cuprinse în carte:

„Ar fi trebuit să fie o carte de 1.500 de pagini, dar nu se poate”, a explicat apreciatul actor.

Actorul a dezvăluit pe ce a cheltuit banii câștigați la evenimentele din Statele Unite ale Americii:

„Nu mi-am cumpărat nimic de lux, dar într-o zi am fost la țară și-am văzut un om cosind. Undeva la 28 de kilometri de Cluj, la Gura Râștii.

«Dumneavoastră sunteți ăla de la televizie?», «Bade, aista e pământul tău? Bravo, îmi place. Nu-l vinzi?», «Păi veniți la mine, mâncați niște ouă și vorbim mai mult». Asta mi-am permis, să cumpăr locul ăsta.

Am fost în America, am avut recitaluri la New York, San Francisco, Detroit, dar și în locul unde a copilărit minunea aia de om, Michael Jackson”, a mărturisit celebrul artist.

Florin Piersic a dezvăluit unde își ținea marile economii câștigate în carieră: „Nu țineam banii în poșetă, în buzunar… Îi bagi în chiloți! Eu port chiloți «de damă», adică d-ăia cu elastic… Nu sunt de damă, dar sunt chiloți precum slipul de baie. Când am luat banii din America, mi-au dat numai bancnote de-o sută, i-am băgat la chiloți!”, a povestit actorul.

„Se uitau stewardesele la mine… Mergeam la toaletă, periodic, număram banii în closet. De parcă cineva putea să mi-i fure!

Dar îmi plăcea să-i număr. Și-am ajuns acasă, i-am dat lui badea Simion 7.000 de dolari. Pământul e al meu, i-am zis badei Simion”, a mai spus Florin Piersic.

Pistoalele din Someș

Actorul și-a clădit casa pe malul Someșului pe care și-a amenajat-o așa cum a visat:„Am fost la mare, am rugat niște oameni să culeagă pietre, pietricele, iar cu mâna mea am pus asfalt și-am făcut un drum de la poartă spre casă, 8-10 metri. Și-am pus becuri ca la Hollywood”, s-a mândrit artistul. F

Casa de la Gura Râștii nu a putut trece neobservată însă de hoți.

„Aveam pistoalele rămase de la «Mărgelatu”». Erau de formă prin casă, ce muniție?! Într-o zi, de Paști, eram plecat în Bucovina.

În loc să ia o fotografie, amintire cu mine, că mi-au spart cabana, mi-au luat pistoalele. Bani? «Ciuciu», de unde?, că n-aveam bani nici pe mine.

Într-o zi, mi le-a adus cineva, pistoalele, le-au găsit aruncate în apă, în râul de lângă”, relatează actorul.

„După o săptămână, două, mi i-a adus polițistul pe hoți. Doi inși, în cătușe. «Nu-i condamnați, mă, că nu mi-au furat nimic! Dau și declarație». Și-au cerut și iertare. «Au venit din curiozitate, mi-au luat niște rahaturi de pistoale, care nu sunt bune la nimic». Așa am făcut, cred că am procedat cel mai bine”, a conchis Florin Piersic.