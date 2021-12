Ion Cercel a murit. Artistul a cântat cu Marcel Pavel în trupa Sistem

A murit Ion Cercel, membrul formației Sistem. Marcel Pavel, colegul și prietenul acestuia, a făcut anunțul în mediul online.

Ion Cercel s-a stins din viaţă: “Dumnezeu să-l odihnească”

Ion Cercel a fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. A fost unul dintre membrii formației Sistem. Piesele lor făceau furori în anii ’80. Din trupă a făcut parte și Marcel Pavel. Cel din urmă era atunci solist vocal și baterist.

Marcel Pavel a anunțat că Ion Cercel s-a stins din viață pe o rețea de socializare. În dreptul unei fotografii de colecție cu membrii trupei Sistem, el a scris un mesaj sfâșietor.

„Am descoperit această fotografie ce datează din vara anului 1985, cântam la barul Melody din București, în vremea aceea făcând parte din trupa Sistem și având rolul de solist vocal și baterist! Eram o trupă de artiști tineri cu dorință de afirmare, dar și cu dragoste și multă pasiune pentru muzică!

Trupa era formată din (de la stânga la dreapta): Gabriel Nacu (chitară solo, chitară bas), Mihai Arthur (chitară solo și chitară armonie), eu (solist vocal și tobar), și Ion Cercel (pian și keyboards) RIP. Anunț cu profundă tristețe în suflet dispariția prietenului și fostului nostru coleg de trupă, pianistul Ion Cercel! Dumnezeu să-l odihnească în pace!’, a scris Marcel Pavel pe rețelele sociale.

Și soția lui Ion Cercel a postat un mesaj emoționant.

„Acum 28 de ani te-am întâlnit… 28 de ani fericiți și împliniți lângă omul drag și mult iubit… câtă suferință crezi că am să pot duce, dragul meu? Câte lacrimi crezi că mai am? Sunt devastată… sufăr și te strig, dar tu nu mă mai vezi… nu mă mai auzi… ce va fi viața mea de acum… Cum am să pot trăi fără tine? Cum?

Am sufletul gol… știi cât te-am iubit??? Știi cât sufăr??? Te iubesc infinit dragul meu! Nu pot vorbi la trecut de tine… vei fi mereu în inima mea… Inima mea frântă de atâta durere… Drum lin către îngeri, iubirea mea… într-o zi vom fi din nou împreună’, a scris soția lui Ion Cercel, conform spynews.ro.