Irina Fodor regretă că a participat la „Chefi fără limite”? Prezentatoarea nu și-a putut imagina ce o așteaptă în Grecia: „Trebuia să strig. Am scos-o cumva la capăt”

A mai rămas puțin timp până la premiera showului culinar „Chefi fără limite”. Producătorii emisiunii vor veni cu un format nou. Bucătarii vor combina gătitul cu călătoriile și aventura.

Chef Florin Dumitrescu a pornit, toamna trecută, în aventura „Chefi fără limite”. Noua emisiune culinară de la Antena 1 va fi difuzată în această primăvară, iar fanii sunt deja extrem de curioși să vadă ce aduce noua producție, prezentată de Irina Fodor. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

În fiecare zi bucătarii se vor confrunta cu misiuni, cu noi provocări și mai ales cu noi rețete pe care trebuie să le pună în practică, în condiții dificile.

Irina Fodor a povestit, recent, în cadrul unui interviu, despre dificultățile cu care s-a întâlnit pe platoul de filmări. Vedeta a răspuns provocării celor trei chefi și s-a alăturat echipei de producție.

„Când am plecat în Grecia, noi toți ne-am pregătit ca pentru vară, maximum o toamnă blândă. Verificasem temperaturile pentru perioada ce avea să urmeze, și părea că vom huzuri la 25 de grade. Când colo, noi am prins și 6 grade dimineața și seara, prin anumite zone, în condițiile în care eram îmbrăcați foarte subțire. Eu, cel puțin, am pus în bagaj rochițe vaporoase, de mătase și costume de baie. De fapt, aveam nevoie de o geacă de iarnă și șosete de lână! Așa că am improvizat mult pe zona de styling: am mai pus câte o gecuță de piele peste rochițe, am mai cumpărat de acolo pantaloni și colanți… am scos-o cumva la capăt”, a precizat Irina Fodor.

Soția lui Răzvan Fodor a mărturisit că a lucrat în condiții extrem de grele. Emisiunea a fost filmată în condiții de caniculă, vânt sau ploi torențiale.

„La un moment dat era atât de frig încât ne înghesuiam toți în jurul aragazelor concurenților între probele de gătit că să ne încălzim măcar mâinile. Am prins de toate: furtuni puternice, soare arzător, ploi torențiale și vânt care te lua pe sus. Abia ne mai auzeam unii pe alții, trebuia să strig la concurenți ca să înțeleagă proba. S-a gătit în condiții extreme, dar chefii și concurenții nu au ținut cont de nimic în drumul către trofeu”, a mai spus prezentatoarea de la „Chefi fără limite”.