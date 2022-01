Adela Popescu, sleită de puteri. Ce sacrificii a făcut vedeta de dragul lui Radu Vâlcan: „De șase ani nu am mai dormit o noapte legată”

Adela Popescu este o femeie fericită și o mamă împlinită. Prezentatoarea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Vâlcan. Partenerii cresc trei copii și savurează fiecare clipă petrecută împreună.

Până unde a ajuns egoismul lui Radu Vâlcan

Cei doi se implică activ în educația celor mici și nu prea au încredere în bone. Actorii investesc mult timp în copiii săi și reușesc să facă fața agendelor aglomerate. Se pare că Adela Popescu este nevoită să facă sacrificii ca să mențină focul dragostei în relația cu Radu Vâlcan. Vedeta s-a plâns, recent, într-o postare, că nu reușește să doarmă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Eu îmi culc copiii devreme. Normal ca nu le convine neapărat. E mult mai distractiv să sară pe canapea. Ce mă face să cred ca nu greșesc, este ca adorm in maxim 15 minute de când ne punem in pat. De unde trag concluzia ca nevoia de somn exista big time. Mărturisesc, totul a pornit inițial din rațiuni egoiste. Îmi place liniștea din casa când ei dorm si câștigam, eu si Radu, un timp al nostru”, a mărturisit Adela Popescu.

Adela Popescu, irascibilă la maxim

Vedeta spune că este foarte obosită. Aceasta e nevoită să-și neglijeze somnul. Femeia nu mai știe ce înseamnă să dormi cele opt ore recomandate de medici.

„Pentru ca de șase ani nu am mai dormit o noapte legata, de ceva timp dorm in timpul zilei. Uneori o ora, uneori 30 minute, uneori chiar si zece când fug mișelește in dormitor spunând ca trebuie sa împachetez hainele in dulap. Mi-am făcut o prioritate din a dormi. La fel ca in copilărie, as putea si fără. Dar cu siguranța as fi mult mai irascibila, neatenta, absenta, indispusa. Așa ca acum, la maturitate, îndrăznesc sa spun, ca făcând o prioritate din a dormi, calitatea vieții mele a crescut”, a mai adăugat prezentatoarea.

Prezentatoarea a luat o decizie radicală

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a făcut un anunț important. Se pare că viața celor doi se va schimba radical. Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să petreacă mai mult timp acasă, în sânul familiei. Cei doi vor renunța la telefoane. Vedetele vor fi indisponibile după ora 16.

”Scumpeteo, vorbește acum cât mai poți! Să știți că eu și @raduvalcan am luat o decizie importantă. Sperăm să reușim. Începând de astăzi, după 16:00, adică din momentul în care ajung copiii acasă, două ore, telefoanele noastre vor sta pe silent la distanță de noi. Vrem ca măcar DOUĂ ORE dintr-o zi atenția noastră TOATĂ să fie îndreptată unii către alții. Știu că pare puțin, ne dorim să mai creștem intervalul, dar o luăm ușor. Mai era ceva pe listă pentru anul ăsta, dar hai măcar asta să realizăm. Voi ce ajustări v-ați propus?”, a mărturisit Adela Popescu pe Instagram.