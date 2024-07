Jador, supărat după ce Ilinca Vandici a spus despre el că are o „energie feminină”: „Nu e tocmai plăcut... Nu vă dau dumneavoastră explicații”

Jador s-a simțit jignit după ce Ilinca Vandici a spus despre el că „este în energie feminină” și a ținut să-i dea o replică. Totodată, manelistul a explicat și de ce de Oana Ciocan, deși

Schimbul de replici dintre Vandici și Jador

Comentând despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan, Ilinca Vandici a spus despre manelist că are o energie feminină.

„A fost invitat la mine la podcast acum ceva vreme. Eu cred că el nu știe ce vrea. Eu după o oră de discuții nu am înțeles. Eram prinsă cu altele, într-adevăr (n.r. râde). Eu cred că el nu știe ce vrea. El vrea, dar nu vrea de fapt. El ar vrea să fie, să facă, dar în egală măsură nu e pregătit pentru toți pașii aceștia: căsătorie, familie, copii. Frumusețe de fată, cum? Îți dai seama ce gânduri și speranțe și-a făcut și Oana. Eu cred că Jador este în energie feminină”, a spus Ilinca Vandici la TV, potrivit

Jador s-a supărat și a venit cu o replică pe rețelele sociale: „Domnișoara sau doamna Ilinca Vandici, am văzut că ați spus despre mine că eu sunt într-o energie feminină. Îmi pară rău că aveți opinia asta, părerea asta. Să știți că nu este deloc așa! Un bărbat are grijă de familia lui și eu am grijă de familia mea, de toate familiile din jurul meu, de toți oamenii din jurul meu. Doar că… eu sunt mereu pe drumuri. Vezi?! Femeile au alte așteptări. Eu am niște lucruri de care trebuie să profit. Nu vă dau dumneavoastră explicații, doar că să spuneți despre mine că sunt într-o energie feminină nu e tocmai plăcut”, a transmis Jador pe rețelele de socializare”.

Jador spune că Oana Ciocan era „rea de gură”

Totodată, într-o discuție în online cu o fană, manelistul a spus despre Oana Ciocan, fosta sa iubită, că „nu ne-am mai înțeles. Era rea de gură”.

„Eu cred că tu făceai prea multe și de aia era rea de gură. Nicio femeie nu e rea de gură degeaba”, i-a replicat fana.