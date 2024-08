Kate Middleton, ezitantă în a deveni prințesă de Wales: „A știut că va fi comparată”

Kate Middleton a stat pe gânduri dacă să accepte sau nu titlul de prințesă de Wales. Într-o nouă carte despre viitoarea regină a Marii Britanii, scriitorul Robert Jobson spune că soția prințului William a fost ezitantă, în primă instanță, în a primi onorantul titlu.

Kate nu a vrut să fie asociată cu prințesa Diana

În „Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen”, autorul scrie că a fost emoționată și temătoare să devină prințesă de Wales pentru că însemna automat asocierea cu regretata ei soacră, prințesa Diana, și cu amintirea lăsată de aceasta în sufletele britanicilor.

„A știut că inevitabil va fi comparată cu Diana, cea a cărei moarte a provocat un tsunami de furie și durere. Și a avut dreptate”, a scris Jobson într-un extras obținut de Daily Mail. Acesta a mai spus că similaritățile și diferențele dintre cele două femei au fost discutate pe larg în presă și chiar în interiorul familiei regale, ceea ce a pus și mai multă presiune pe umerii lui Kate.

Lui Kate i s-au părut stresante toate aceste discuții. Se ajunsese la un punct în care aproape că și-a dorit să urmeze direcția Camillei (care a optat să fie ducesă) și să refuze să devină prințesă de Wales”, se mai arată în noul volum despre viața soției lui William, citat de .

Diana a devenit prințesă de Wales când s-a căsătorit cu Charles, în 1981. Chiar și după divorțul din 1996, Lady Di a ales să poarte titlul în continuare. Camilla a decis să nu-l ia atunci când s-a măritat cu actualul rege, în 2005.