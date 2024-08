Kate Middleton și Prințul William (purtând o barbă îndrăzneață!) au făcut echipă cu Snoop Dogg într-un videoclip surpriză despre JO 2024

Prințul și Prințesa de Wales au continuat tradiția regală de a sprijini sportivii britanici în timp ce concurau la Jocurile Olimpice – deși anul acesta i-au aplaudat de la depărtare, anunță .

William – purtând o nouă barbă îndrăzneață – și s-au alăturat altor celebrități britanice notabile (împreună cu rapperul american Snoop Dogg, care a comentat jocurile de vară pentru NBC) într-un videoclip postat pe contul lor X (fostul Twitter) duminică, aug. 11, înaintea ceremoniilor de închidere de la Paris.

„Din partea tuturor celor care îi urmărim pe sportivi de acasă, felicitări echipei Marii Britanii!” – a spus Prințesa de Wales – care purta o cămașă albă lejeră cu dungi negre.

Well done , what an incredible journey!

Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!

Here’s to celebrating every triumph at and looking forward to more from later in the summer 🇬🇧🥇

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal)