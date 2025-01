„La mine, se termină tot la copil”. Ce dezvăluiri a făcut fosta soție a lui CRBL, la aproape un an de la divorț

CRBL și , Elena Vîșcu, au divorțat în primăvara anului trecut. După o perioadă scurtă de timp, el a început o nouă relație cu Olga, o femeie cu 23 de ani mai tânără decât el, conform .

Cum a primit fiica artistului vestea și ce spune fosta soție?

a declarat că nu a vorbit prea multe despre acest subiect cu fiica lui. Ba chiar, aceasta a aflat de noua relație a tatălui din presă.

Artistul consideră că Alessia, fiica acestuia, încă nu are vârsta potrivită pentru a înțelege situația de față.

Pe de altă parte, Elena Vîșcu se declară nederanjată, însă recunoaște că a fost afectată de modul în care Alessia a primit vestea. Mama spune că cea mică a trecut printr-o perioadă dificilă încercând să accepte divorțul părinților.

„Nu am nicio problemă. Sunt OK. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea. Și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea… pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus: au fost mult prea multe, într-un timp foarte scurt și, dacă era un pic mai decalat, probabil, ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena.

Tot ea a mărturisit că încă nu e cazul ca fata lor să o întâlnească pe Olga: ​„Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta foarte.. zână, dar până la copil. La mine, se termină tot la ”.