Larisa Iordache, adevărul despre o siluetă perfectă. Cum reușește să scape de kilogramele în plus: „Nu zic că este bine”

Larisa Iordache, una dintre cele mai cunoscute și apreciate gimnaste din România, a dezvăluit recent care este trucul pentru o siluetă perfectă și ce face atunci când vrea să scape de kilogramele în plus. Chiar dacă , Larisa continuă să aibă grijă de silueta ei.

Cum reușește Larisa Iordache să scape de kilogramele în plus

Pe când era gimnastă, Larisa Iordache a aflat că kilogramele în plus nu o ajută în niciun fel. De atunci, ea a renunțat să mai mănânce seara, chiar dacă este destul de greu renunți la o masă. spune că își cunoaște corpul și știe ce să îi ofere atunci când acesta îi „cere”. Larisa Iordache susține că atunci când vrea să dea câteva sute de grame jos, schimbă orice aliment cu apă. În momentul în care i se face foame, fosta sportivă nu ia o lingură de mâncare, ci bea o gură de apă.

„Acum nu mai fac foamea, pentru că erau anumite momente în gimnastică, când realizasem deja că kilogramele în plus nu ajută. Încercam să nu mănânc seara, cu toate că era foarte greu.

Acum am început să îmi cunosc foarte bine corpul și ofer corpului meu absolut tot ce are nevoie și cere, dar în momentul în care vreau să mai dau câteva sute de grame jos, schimb cu apa plată. În loc de o gură de mâncare, beau o gură de apă.

Nu zic că este bine, dar cred că deciziile astea le luăm noi pentru corpul nostru. La mine așa funcționează, cu apă, e sănătoasă”, a mărturisit Larisa Iordache, potrivit

De ce a renunțat Larisa Iordache, de fapt, la gimnastică

În urmă cu ceva timp, Larisa Iordache a dezvăluit motivul pentru care a decis să se retragă din activitate.

„Înainte cu o lună de la Olimpiadă, și cumva prin câte am trecut am zis că îmi doresc să concurez, dar durerea a fost foarte mare și nu am putut. A fost un moment în care a trebuit să aleg: eu sau gimnastica.

Am înțeles de la mama, chiar și la ultima suflare a ei, că sănătatea este cea mai importantă. Îmi doresc să merg cu corpul meu pe stradă, să alerg foarte bine, să arăt ca un om normal.

Vorbeam cu mine și mi-am zis că am făcut suficient de multe cu acest vis pe care îmi doresc să mi-l îndeplinesc, dar e bine să fii bine tu cu tine. Într-adevăr, presiunile veneau din mai multe părți, dar fiind un sportiv de performanță, ajungi la un moment dat când doar tu decizi pentru tine.

Mi-am respectat decizia de a mă retrage. Cred că cumva nici nu am fost pregătită emoțional de succesul pe care urma să îl am în urma unei medalii olimpice individuale”, a mărturisit ea.