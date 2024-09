Maggie Smith, omagiată de Regele Charles și premierul britanic Keir Starmer: „O adevărată comoară națională”

, a murit la vârsta de 89 de ani, vineri, pe 27 septembrie. Celebra actriță a fost amintită ca „o adevărată legendă” a scenei și ecranului, însuși Regele Charles al Marii Britanii a transmis un mesaj după trecerea ei în neființă.

Maggie Smith a jucat în mai mult de 80 de filme și seriale TV și a apărut în zeci de piese de teatru

În filmele „Harry Potter”, ea a interpretat-o pe acerba profesoară Minerva McGonagall, faimoasă pentru pălăria ei de vrăjitoare și pentru felul sever în care se purta cu tinerii vrăjitori de la Hogwarts.

În serialul ITV „Downton Abbey”, Dame Maggie Smith a interpretat-o pe Violet Crawley, contesa Dowager de Grantham de-a lungul celor șase seri ale serialului. În restul carierei sale, a câștigat două Premii Oscar – pentru „The Prime of Miss Jean Brodie” în 1970 și „California Suite” în 1979. A avut alte patru nominalizări și a primit șapte Premii Bafta.

Într-o declarație, Regele Charles și Regina Camilla au spus: „În timp ce se trage cortina peste o comoară națională, ne alăturăm tuturor celor din întreaga lume în amintirea cu cea mai mare admirație și afecțiune a numeroaselor sale performanțe extraordinare, precum și a căldurii și spiritului ei care au strălucit atât pe scenă, cât și în afara ei”.

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a fost de acord că Dame Maggie Smith a fost „o adevărată comoară națională a cărei operă va fi prețuită pentru generațiile viitoare”.

De-a lungul carierei de peste 60 de ani, Maggie Smith a jucat în mai mult de 80 de filme și seriale TV și a apărut în zeci de piese de teatru, inclusiv patru pe Broadway. Smith a jucat în filme precum „Othello” (1965), „The Prime of Miss Jean Brodie” (1969), „Clash of the Titans” (1981), „The Secret Garden” (1993), „Gosford Park” (2001), „The Best Exotic Marigold Hotel” (2012) și „The Lady in the Van” (2015).