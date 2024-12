Margot Robbie spune că scenele în care a jucat complet goală în filmul „Lupul de pe Wall Street” au fost ideea ei și l-a refuzat pe Scorsese când a sugerat: „Ai putea să pui ceva pe tine”

a dezvăluit că regizorul filmului „Lupul de pe Wall Street”, Martin Scorsese, i-a oferit de fapt șansa de a nu apărea complet goală în film. Robbie are o scenă în care apare complet goală în rolul lui Naomi Lapaglia, soția criminalului lui Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort. Actrița avea 20 de ani la acea vreme și nici măcar nu se gândea că „o să vadă toată lumea asta”.

În loc să-l sărute pe DiCaprio, Margot Robbie l-a plesnit

„[Scorsese] a spus: „Ai putea să pui ceva pe tine, dacă nu te simți confortabil. ”Dar nu ăsta era rolul meu în acea scenă”, a spus Robbie despre personajul ei și despre alegerea de a filma complet goală, potrivit .

Robbie a luat propriile sale decizii în timpul filmărilor pentru „Lupul de pe Wall Street”. De exemplu, scenele pentru audiția ei cu DiCaprio ar fi trebuit să se încheie cu personajele lor sărutându-se, dar ea a decis să-l plesnească în schimb.

„M-am gândit: „Aș putea să-l sărut pe Leonardo DiCaprio chiar acum și asta ar fi minunat. Abia aștept să le spun asta tuturor prietenilor mei.” Și apoi m-am gândit că mai bine nu, mai bine-l plesnesc.”, a spus Robbie. „A tăcut pentru o veșnicie, dar probabil că în realitate trecuseră trei secunde.”

„Pur și simplu au izbucnit în râs. Leo și Marty râdeau atât de tare. Au spus: „A fost grozav”, și-a amintit Robbie. Mă gândeam: „Voi fi arestată, sunt destul de sigură că poate fi considerat un atac. Nu numai că nu vei mai lucra niciodată, de fapt vei merge la închisoare pentru asta, idioato.’ Și, oricum, de ce a trebuit să-l lovești atât de tare? Ar fi trebuit să o faci mai ușor.”

„The Wolf of Wall Street” a fost primul rol major al lui Robbie și filmul a apărut în 2013, în același an în care a avut un rol secundar mai mic în drama romantică „About Time”. Ea s-a reîntâlnit cu co-starul DiCaprio șase ani mai târziu în filmul lui Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”.