Maria Buză, despre drama care i-a marcat existența: „Nu am fost un copil dorit. A existat atunci o încercare nereușită”

La 54 de ani, Maria Buză este o femeie cu o carieră împlinită și o mamă fericită, dar viața ei personală nu a fost lipsită de momente dramatice.

De altfel, artista a povestit recent că doar printr-o întâmplare a venit pe lume. A fost al treilea copil al familiei, iar părinții ei nu și-au dorit-o. Spre norocul ei, întreruperea de sarcină făcută de mama ei a fost un eșec.

Maria Buză, despre traumele care i-au marcat copilăria

Maria Buză s-a născut în anul 1969, în plină perioadă ceaușistă, când avorturile erau interzise. Aceea a fost, de altfel, și perioada în care au venit pe lume cei mai mulți copii, care azi se apropie de vârsta pensionării, porecliți „Decreței”. Tot acela în care nenumărate femei și-au pus viața în pericol sau chiar au murit încercând să facă avort pe căi nelegale. Maria Buză a povestit recent că nu a fost un copil dorit, așadar mama ei a luat decizia să facă avort. Din fericire, încercarea nu a reușit, acesta fiind singurul motiv pentru care se află astăzi pe lume.

Artista provine dintr-o familie cu venituri modeste, așadar nu e de mirare că părinții ei nu și-au dorit și un al treilea copil. Maria Buză a venit pe lume doar datorită faptului că mama ei nu a reușit să facă întrerupere de sarcină.

„Nu am fost un copil dorit. Pentru că vremurile erau cum erau în 1969 și aveam deja doi frați, o soră și un frate. Iar ai mei părinți nu își mai doreau un al treilea copil. A existat atunci o încercare nereușită, din fericire. Căci iată-ne aici stând de vorbă și mi se pare cu atât mai mult un fapt evident al destinului că eu trebuia să mă nasc. Mai mult decât atât, trebuia să am și o carieră în teatru și muzică. Să am o familie frumoasă și un copil simpatic, cu care tare mult mă mândresc”,a povestit Maria Buză, potrivit .

Încercarea de avort a mamei sale a eșuat

Mama artistei a înțeles că bebelușul pe care urma să îl avorteze a fost un dar de la divinitate abia în momentul în care încercarea a eșuat.

„Mama a știut să-mi povestească atât de frumos că eu îi sunt dată de la Dumnezeu și am venit pe lumea asta ca o răsplată. Și o binecuvântare, pentru că toate au fost împotriva a ceea ce ea, ca mamă, a încercat în ceea ce mă privește. A fost ca un dar de la Dumnezeu pe care atunci nu avea cum să-l înțeleagă. L-a înțeles abia după ce încercarea ei de a renunța la această sarcină nu a fost una reușită. Nu e zi și clipă că eu sunt minunea vieții ei”, a mai povestit Maria Buză.

Venirea pe lume a Mariei Buză a fost aproape ca un miracol, dar din acel moment, copleșiți de vinovăției, părinții ei au înconjurat-o cu dragoste. Din păcate, însă, aceștia au fost nevoiți să-și ducă fiica la cămin, iar Maria Buză a mărturisit că a fost o perioadă traumatizantă pentru ea.

„Din momentul în care am venit pe lume, ai mei au încercat, parcă așa, cu simț de vinovăție, să îmi arate cât mai multă dragoste, cât mai multă iubire. Cât mai multă grijă, atât cât au putut-o ei face în acele vremuri. Pentru că părinții erau foarte ocupați cu programul serviciului și cu mine chiar nu avea cine să stea.

A trebuit să fiu dusă la săptămânal, am suferit foarte mult atunci, plângeam și vinerea, plângeam și lunea. Sâmbăta și duminica când mă luau acasă erau tot cu treburi casnice, tot nu mi se acorda prea mult timp. Astea erau vremurile, asta era soarta copiilor din anii 69-70. Din fericire, toți copiii aveau totuși un loc frumos unde erau duși, la Săftica, vestitul cămin săptămânal”, a mai povestit Maria Buză