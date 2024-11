Maria Constantin a recunoscut că l-a înșelat pe Dacian Varga cu Robert Stoica, actualul soț: „Să testez și eu, să văd cum e. A fost o nebunie și am ajuns măritată”

Cântăreața Maria Constantin (37 de ani) a recunoscut că atunci când era cu fotbalistul Dacian Varga s-a iubit și cu Robert Stoica, bărbatul care îi este acum soț.

Maria Constantin a admis că a fost infidelă

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, artista a recunoscut că l-a înșelat pe Dacian cu Robert: „Să testez și eu, să văd cum e. Da, am înșelat. A fost o nebunie și am ajuns măritată. Am fost sinceră. I-am spus (lui Dacian – n.red.)”.

amintește că Maria Constantin a fost prima dată căsătorită cu Ciprian Tapotă Lătărețu, între anii 2007 și 2014. Din relația lor a rezultat un băiat – Codrin.

Ulterior, de care a divorțat în 2018, după trei ani de mariaj. Mai apoi, ea a fost singură timp de un an și a mers singură în vacanță în Sicilia: „Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (actualul ei soț – n.red.)”.

Maria Constantin, despre Robert Stoica

La scurt timp după ce s-a căsătorit cu Robert Stoica, Maria Constantin a ținut să vină cu după ce toată lumea a crezut că soțul ei îi este și manager: „Vreau să spun că toată lumea are impresia că este managerul meu. El este un contabil foarte bun, știe foarte bine câți bani avem în casă, eu nu știu lucrul acesta. Chiar nu-l știu și nu mă interesează. Eu trăiesc momentul. Sunt fericită astăzi. Dacă am vrut astăzi să-mi cumpăr ceva sau să mănânc ceva ce mi-am dorit și am avut să-mi permit lucrul acela, înseamnă că sunt foarte fericită. Mâine vedem ce se mai întâmplă. Cam așa sunt eu. Așa funcționez”, a declarat artista, pentru Ego.