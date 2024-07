Mariah Carey a împlinit 55 de ani de naștere și și-a uimit fanii cu un selfie de excepție: „Încep aventurile aniversare”

Superstarul pop a sărbătorit miercuri împlinirea a 55 de ani – eveniment pe care-l numește „Aniversarea”. a împărtășit un selfie uimitor pe Instagram în care arată absolut strălucitoare și pare să se bucure de toate vibrațiile pozitive ale zilei.

Mariah Carey este printre nominalizații pentru clasa Rock and Roll Hall of Fame de anul acesta

„Aventurile aniversare încep 🎉🦋”, a scris Mariah Carey în comentariul fotografiei cu ea însăși.

În fotografie, vedeta părea să se relaxeze la bordul unui iaht, purtând o rochie mulata, cu paiete, indigo, cu părul strâns într-o coadă de cal plină de bucle și cu machiajul ochilor într-o nuanță violet închis.

Fanii s-au grăbit să-i transmită în comentarii urări dulci de „la mulți ani”, mulți remarcând că ea „pare o sirenă” și e „frumoasă în albastru”.

Anul acesta se dovedește a fi unul major pentru MC. Luna viitoare, ea începe a treia ei rezidență în Las Vegas.

Spectacolul, intitulat Mariah Carey: The Celebration of Mimi Live, urmează să onoreze viitoarea a 20-a aniversare a hitului ei album din 2005, The Emancipation of Mimi. Concertul foarte așteptat va fi lansat pe 12 aprilie și va cuprinde opt spectacole pe parcursul lunii.

Simbolul R&B este, de asemenea, printre nominalizații pentru clasa Rock and Roll Hall of Fame de anul acesta. Starul pop, împreună cu Cher, Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Lenny Kravitz, Ozzy Osbourne, Sade și câțiva alții au fost anunțați ca muzicieni eligibili pentru a fi introduși în Rock Hall în acest an, potrivit .