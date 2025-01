Mărturisirile inedite ale lui Florin Ristei. Artistul a dezvăluit un detaliu ascuns din relația lui cu Naomi: “De aia am stat liniștit”

și au fost împreună mai bine de 3 ani. Cei doi s-au despărțit în anul 2023.

Ristei nu a dat prea multe detalii despre motivul pentru care au pus punct relației, a spus doar că nu puteau să ducă o relație la distanță.

Ce detaliu a dezvăluit Florin Ristei

Însă, recent, îndrăgitul artist a dezvăluit un lucru mai puțin știut despre fosta iubită.

Florin Ristei a vorbit despre relația cu Naomi Hedman, în cadrul podcastului găzduit de Speak. Ristei a fost provocat să răspundă la o întrebare mai incomodă, însă nu a ezitat să răspundă, chiar dacă inițial a fost ușor reținut.

Cântărețul a fost întrebat în cadrul podcastului, care a fost cel mai important moment din relația cu fosta iubită, iar replica lui a făcut înconjurul internetului.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. Ok…dacă ar fi să aleg…Păi când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?”, a întrebat Speak.

„Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul „te iubesc” și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia, decât astea definitorii”, a povestit Ristei, potrivit .

Ce a spus Florin Ristei după despărțirea de Naomi

Amintim că la momentul despărțirii, au apărut mai multe zvonuri cu privire la relația lor, însă artistul a ținut să clarifice motivul pentru care cei doi s-au separat.

„S-a mutat înapoi acasă. Nu funcționează la distanță, știe toată lumea că nu o să funcționeze, dar… de vorbit, vorbim. Dar sunt supărat. Când se încheie împotriva voinței amândurora din motive independente e nasol. Dar ce să facem, frate? O s-o sun după ce terminăm aici că mi-e dor de ea”, a mărturisit Florin Ristei, în urmă cu mai multe luni, în podcastul„Fiertzi pe Power Couple”.