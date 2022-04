Marvel nu va mai lansa benzi desenate în Rusia

Universul Marvel este cunoscut publicului larg pentru mai multe serii de benzi desenate cu supereroi. „X-Men”, „The Avengers”, „Guardians of the Galaxy”, „The Eternals”, „Spider-Man”, „Captain America” sunt doar câteva titluri din colecția bogată a gigantului mondial.

Universul Marvel se retrage de pe piața rusă

Editura Marvel suspendă eliberarea de licențe pentru lansarea benzilor sale către partenerii ruși, informează .

Potrivit sursei citate, gigantul mondial a trimis scrisori către editurile ruse prin care anunță că Marvel interzice vânzarea benzilor desenate. Decizia va intra în vigoare în această vară.

„Din punctul de vedere al retailului, pot spune că aceasta , tangibilă, dar, desigur, nu fatală. Aceasta este, desigur, o lovitură devastatoare,” explică Ivan Cherniavski, coproprietar al magazinului de benzi desenate „Ciuk i Ghek”.

