Mihaela Rădulescu a vândut tot. Motivul pentru care vedeta nu mai are nicio proprietate în România

Mihaela Rădulescu nu mai deține nicio proprietate în România. De aproximativ 15 ani, ea s-a mutat la Monaco, acolo unde și locuiește. În țara natală, vedeta de la Pro TV revine doar atunci când are proiecte.

Mihaela Rădulescu a recunoscut că petrece cel mai mult timp la Monaco, acolo unde se află și iubitul ei, Felix Baumgartner. În România, vedeta de televiziune vine doar atunci când are anumite proiecte în televiziune, iar în aceste situații, ea locuiește într-un loc bine stabilit.

Când vine în România, Mihaela Rădulescu stă la hotel, având în vedere că nu mai deține nicio proprietate în țară.

„Nu mai am nimic. Nu. nu. Stau la hotel. Sunt un om care trăiește din valize. M-am obișnuit. Așa trăiesc de ani de zile. Am plecat de 15 ani totuși”, a explicat vedeta, pentru Libertatea.

Motivul pentru care vedeta a plecat din România

Mihaela Rădulescu a explicat că băiețelul ei a stat la baza deciziei de a părăsi țara natala. Chiar ea a precizat că nu și-a dorit să își crească copilul în România.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilului. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine.

Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălui copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălui lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo.

Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”, a declarat Mihaela Rădulescu.