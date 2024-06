Mihai Mărgineanu merge cu avionul personal la concerte. Cât l-a costat: „E mai scumpă o mașină de fițe”

Mihai Mărgineanu a făcut cursuri pentru a deveni pilot, iar acum merge la concerte și cu un Cessna 172, pe care a dat 40.000 de euro. Avionul e din anii ’80 și nu a constat mult, dat fiind că „este mai scumpă o mașină de fițe”, a spus artistul.

Cum și-a cumpărat Mihai Mărgineanu avion

„Pe avionul meu scrie Cessna 172 November. Are o înmatriculare pe care am schimbat-o din motive de gelozie. Avionul l-am cumpărat de la un domn. Mi-a spus să cumpăr avionul dacă tot zbor cu el, că eu îl închiriam de la el. M-a întrebat dacă vreau să-l cumpăr, că avea nevoie de bani. Mi-am făcut o socoteală în cap că dacă eu vreau să ajung pilot de meserie trebuie să acumulez ore de zbor. Ca să acumulezi ore de zbor, trebuie să închiriezi un avion. Când am făcut socoteală de câte ore am nevoie, m-a apucat un tremurat interior. Mi-am făcut socotelile și i-am spus omului că da, îl cumpăr. Ne-am țigănit un pic, că așa se face și l-am cumpărat”, a povestit Mihai Mărgineanu în podcastul realizat de Teo Trandafir, potrivit

El a mai spus că 40.000 de euro nu e un preț mare: „Este mai scumpă o mașină de fițe. De fapt, o mașină normală e mai scumpă, dar al meu este din 1980. Nou nu vreau să mă gândesc cât costă, dar nici nu vreau să iau. Eu îmi fac treaba cu el. Probabil că la un moment dat o să-l vând”.

Totodată, artistul a mai explicat faptul că nu există avion care să fie vechi și că orice avion poate să fie apt de zbor „dacă respecți toată programa de lucrări care îi vine automat.”

Mihai Mărgineanu are și casă în Spania

Mărgineanu a mai dezvăluit că în Costa Del Sol, Spania, pentru care a făcut credit la bancă.

Locuința ar fi costat 260.000 de euro. „Acolo e credit! Oricine poate să facă, numai că trebuie să te agiți un pic. Mi-am făcut credit la banca spaniolă cu actele din România, de la ANAF, cu traduceri, a durat șase luni întreaga șmecherie”, a spus artistul.