Mihai Mitoșeru, la 4 ani după despărțirea de Noemi: „Am fost proști că am divorțat!”

După 14 ani de relație, și Noemi au ales să-și spună adio în urmă cu 4 ani. Deși divorțul a fost consumat, cei doi păstrează o relație bună și comunică frecvent. Cu toate acestea, prezentatorul a dezvăluit de curând că divorțul nu a fost cea mai bună alegere, potrivit .

Mihai Mitoșeru: „Am fost proști că am divorțat!”

În ciuda , Mihai Mitoșeru susține că se simte foarte bine și se bucură de succesul său în lumea televiziunii. Acesta a declarat de curând că are o relație bună cu fosta soție și că în prezent, atât el, cât și ea, sunt singuri.

„Da, după 4 ani uite că suntem singuri și eu, dar și ea! Vorbim, suntem OK. Suntem foarte OK! Atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic, nu am împărțit mobila, nu ne-am înșelat, normal că am vorbit. Noi am fost proști pentru că am divorțat, dar, mă rog, faptul e consumat! Vorbim, bineînțeles! Habar nu am, nu pot să zic nici nu, nici da (n.r. la o împăcare)”, a declarat Mihai Mitoșeru.

Prezentatorul glumește pe seama divorțului, explicând că se simte foarte bine în momentul de față, fiind împlinit datorită vieții profesionale:

„Doar cu a mea am divorțat! Cu ale altora m-am înțeles bine! Da, sunt OK, sunt chiar foarte bine, muncesc! Încerc să muncesc cât pot de mult, iar în momentul în care am liber în timpul săptămânii, căci de vineri până duminică am evenimente sau filmări, încerc să mă distrez sau mai fug din țară. Plec câteva zile tot timpul, pe undeva”, a mai spus Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, despre momentul în care o nașă a pus ochii pe el

Mihai Mitoșeru a punctat că nu o domnișoară de onoare s-a îndrăgostit de el în timpul unui eveniment, ci, mai degrabă, o nașă îi tot arunca priviri. Astfel, starul de televiziune a fost nevoit să o evite toată noaptea, chiar dacă aceasta avea un rol extrem de important la nuntă.

„Am filmat pentru sezonul nou, pentru “Se strigă darul!”, o să aflați când începe, nu vă spun încă. Dar avem și evenimente, până la urmă muncim tot timpul! O nașă se cam uita la mine! Nu știu cum se întâmplă că tocmai o nașă! A fost un moment cam ciudat, așa. Poate mi s-a părut mie, dar se uita! A fost interesant, dar era și nașul pe acolo, așa ca să fie bine la ei!

La mine, Doamne ajută, e destul de bine! Nu eram sigur și am zis: “Chiar sunt nebun? Mi se pare sau?”. Până la urmă, am evitat-o toată noaptea pe nașa. Nașa, de obicei, e cea mai importantă la o nuntă. Îți dai seama, cum să fugi de nașă? Eu eram acela! S-a întâmplat!”, a povestit prezentatorul.