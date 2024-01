Mihai Mitoșeru își dorește împăcarea cu fosta soție, Noemi / „Dacă după patru ani sunt singur și ea la fel...”

În urmă cu patru ani, Mihai Mitoșeru a divorțat de Noemi, fosta soție. Se pare însă că între cei doi încă mai există sentimente.

Omul de televiziune regretă că s-a despărțit de parteneră și speră la o împăcare.

Mihai Mitoșeru își dorește împăcarea cu fosta soție

Mihai Mitoșeru și Noemi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au fost discreți cu relația lor și mereu apăreau cu zâmbetul pe buze. În urmă cu patru ani, Mihai Mitoșeru anunta divortul de fosta soție.

Recent, Mihai Mitoșeru a prezentat evenimentul Unica Urban Party și a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu fosta lui soție, Noemi. Prezentatorul TV a divorțat de fosta soție în urmă cu patru ani, iar în prezent de prietenie. Mai mult, Mitoșeru a recunoscut că și-ar dori să se împace cu Noemi.

„Nu am iubită oficială. Nu am. Încă mai copilăresc. Este momentul să mai copilăresc și eu, după 14 ani de căsătorie, mai stăm un pic. Îmi place, mă distrez, de ce să mă căsătoresc? Am prea multe nunți pe care le prezint. Nu am timp de nunta mea. Mai vorbesc cu fosta soție. Am vorbit și azi (n.r. – joi, 22 iunie). Mă duc mâine la ziua ei, pe cuvântul meu de onoare. Suntem foarte buni prieteni. Nu ne-am certat, n-am împărțit mobila, am fost la notar și ne-am pupat.Nu ne-am afișat cu altcineva, ea chiar nu a fost cu nimeni de 4 ani, cât a trecut (n.r. – de la divorț). Nu știu ce înseamnă prietenia aceasta… Bănuiesc că încă mai ținem unul la altul foarte mult. Noi spunem că e doar prietenie, nu știu dacă e mai mult. Habar nu am. Lăsăm timpul să rezolve situația. Nu știu (n.r. – dacă el și fosta soție se vor împăca), ce o vrea Dumnezeu. Dacă după patru ani sunt singur și ea la fel, bănuiesc că e ceva acolo. E ceva de care nu putem să trecem, să scăpăm”, a declarat Mitoșeru, potrivit .

Mihai Mitoșeru regretă depărțirea de Noemi

Mihai Mitoșeru și Noemi au trăit o poveste de dragoste frumoasă și pură. Cei doi au fost într-o relație 13 ani, dintre care patru au fost căsătoriti. Mihai Mitoșeru a declarat public că regretă despărțirea de Noemi.

„Am divorțat că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai. Am făcut multe greșeli, întotdeauna , nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, am fost fraier”, a declarat vedeta TV.