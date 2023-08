Cu ce se ocupă Mihai Mitoșeru de când nu mai apare pe micile ecrane: „Am multe evenimente”

Mihai Mitoșeru, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit cu ce se ocupă atunci când nu prezintă „Se strigă darul”, de la Kanal D, unde face echipă cu Grațiela Duban.

Mihai Mitoșeru prezintă evenimente: „ nunți, botezuri, zilele orașului”

Chiar dacă emisiunea pe care o prezintă de ceva timp este în pauză în momentul de față, omul de televiziune este implicat în mai multe proiecte personale.

Când nu este prezent pe micile ecrane, Mihai Mitoșeru onorează evenimentele private la care este invitat să prezinte.

„Prezint evenimente. De altfel, este activitatea cu care mă ocupam și înainte, cu care mă ocup și între filmările de la «Se strigă darul». Am multe evenimente în perioada asta, inclusiv nunți, botezuri, zilele orașului”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru .

Mihai Mitoșeru vrea să se împace cu Noemi, la aproape 4 ani de la divorț

Chiar dacă au divorțat de aproape 4 ani, Mihai Mitoșeru . Într-un interviu pentru Cancan, prezentatorul a recunoscut că i-a cerut iertare în repetate rânduri, însă ea nu vrea să îl creadă că s-a schimbat.

După 13 ani de relație, cei doi s-au separat din cauza discuțiilor și certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. Acum, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus:

„Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice. Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc” a spus Mihai Mitoșeru pentru Cancan.