Mitică Popescu, victima lagărelor comuniste: „Bătaia ta n-o lua nimeni”

Actorul Mitică Popescu a murit la vârsta de 86 de ani. Artistul a avut o carieră de succes în film și teatru și a devenit una dintre cele mai iubite vedete ale României, fiind cunoscut în special pentru emisiunea sa TVR, „Dale lu Mitică”. Totuși, în tinerețe, viața lui Mitică Popescu a fost marcată de multe drame, printre care și perioada petrecută într-un lagăr.

Marele actor a trecut prin calvar

Mitică Popescu era student când a fost acuzat de Securitate că a ajutat prietenii săi să treacă ilegal granița spre America. Din această cauză, a fost încarcerat la vârsta de 23 de ani și a trecut prin închisorile comuniste timp de trei ani. Acesta experiență fiind una terifiantă.

„Foamea era îngrozitoare. Ne dădea o zeamă de arpacaş şi un colţ de pâine. Mâncai cel mai bine când visai. Apa pe care o beam era scoasă direct din Dunăre, iar tânţarii ne mâncau de vii”. (…)A venit tifoida peste noi; muncile erau crâncene.

Mulţi au murit de foame şi de epuizare. Alţii de inimă rea. Sincer, eu am avut şansa că eram tânăr. Dar pentru cei în vârstă era îngrozitor. Se muncea pe rupte, trebuia să faci norma. Dacă nu, bătaia ta n-o lua nimeni. (…)

Am avut atunci coşmaruri. De fapt, ani la rând am avut coşmaruri după iadul de la Periprava. Am trecut peste ele cu greu, de unul singur. (…) De uitat n-am uitat perioada aceea.

Nici dacă vreau, nu pot să o uit de tot. Nu m-am senilizat ca să o pot şterge din memorie. Nu există o gumă de şters care să te scape de aşa ceva”. , a mărturisit actorul, citat de