Momentul cumplit în care Laura Lavrig a aflat de pierderea tatălui său. A leșinat lângă mașină

Apreciata solistă este solicitată pentru a încânta publicul atât în țară cât și peste hotare.

Turneele au expus-o atât bucuriilor cât și unor ; unul dintre aceste momente este cel în care a aflat că tatăl ei a decedat după ce s-a întors dintr-un turneu de peste ocean.

La acel moment, cântăreața se afla într-un turneu de două luni, în Canada iar familia sa a decis să-i ascundă tragica veste din cauza distanței mari care i-ar fi putut amplifica durerea despărțirii de părintele drag.

Lavric: „Toți au hotărât să imi ascundă asta”

„Când a murit tata, eram în Canada. Nu mă așteptam să moară el, fratele mamei era bolnav. Eram în Canada și am visat că aveam geanta goală, eram îngrijorată rău, plânsă toată. Eram convinsă că o să se întâmple o nenorocire. Îl sun pe Victor (fiul meu).

El tocmai se întorcea de la înmormântare. Nu a vrut să-mi spună. Aveam contract pentru turneul din Canada, nu puteam să plec, oricum. Și dacă mă întorceam, el fusese înmormântat deja. Toți au hotărât să imi ascundă asta. Turneul dura două luni” a relatat artista, citată de .

Fiul solistei a întâmpinat-o purtând barbă și haine negre

Când a revenit pe pământul țării, artista a fost întâmpinată la aeroport de fiul ei. Bucuria revederii s-a risipit imediat când l-a văzut pe fiul ei care o aștepta la aeroport îmbrăcat în doliu. Și-a dat seama imediat că o nenorocire se întâmplase; băiatul a prins-o de mână și i-a dat vestea cumplită. A leșinat chiar lângă mașină, după cum a relatat pentru „Teo Show”:

„Când am ajuns acasă, el mă aștepta la aeroport. Avea barbă, purta doliu, eu l-am luat la rost că și-a lăsat barbă. Inainte să mă urc în mașină, mă prinde de mână și-mi spune că trebuie să-mi zică ceva. Mie nu mi-a venit să cred! Am leșinat lângă mașină.

Până la Iași am plâns fară oprire! Am făcut și indigestie. A fost un șoc imens! Am facut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig nu puteam. M-a tras fiul meu din pat, am ieșit în balcon, mi-am revenit!”, a rememorat Laura Lavric.