Monica Gabor, mămică pentru a doua oară. Ea ar fi născut în urmă cu jumătate de an, însă abia acum s-a aflat totul

Mr. Pink este cel care a dorit să păstreze acest secret

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi născut un băiețel, în urmă cu jumătate de an, în Los Angeles, iar totul a ieșit la iveală abia acum. Se pare că Mr. Pink, soțul ei, este cel care a dorit să păstreze acest secret.

Monica Gabor a născut la distanță de aproape 18 ani de când a adus-o pe lume pe Irina, fiica pe care o are alături de Irinel Columbeanu.

După ce a divorțat de Irinel Columbeanu, Monica și-a găsit fericirea în Statele Unite ale Americii alături de Mr. Pink. Alături de acesta, șatena duce o viață de vis în Malibu, Los Angeles, de mai bine de zece ani. Alături de ea a luat-o și pe fiica ei, Irina.

Și Mr. Pink are un fiu dintr-o relație anterioară, Anthony, de care Monica pare să fie tare apropiată. În fotografii, Monica apare deseori alături de ambii copii, dovadă că legătura dintre ei este una cel puțin bună.

Acum, tabloul de familie este complet, după ce Monica i-a adus și ea un moștenitor milionarului chinez.

În luna iunie, Irina a venit în România să-și vadă tatăl

În luna iunie, s-a întors în România după șase ani petrecuți în America. Scopul principal al vizitei a fost revederea cu tatăl său, Irinel Columbeanu.

În cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”, a vorbit despre reîntoarcerea în România și despre legătura sa cu tatăl său.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea.

Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu.