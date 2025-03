Ce a descoperit o dădacă sub pat, după ce copilul s-a plâns că este ceva acolo

Un s-a plâns dădacei că este ceva sub acestuia. Dădaca a verificat sub pat pentru a liniști copilul îngrijorat că se ascunde un acolo. Șocul a fost mare când a văzut că într-adevăr se afla ceva acolo, scrie .

Ce era sub pat

Întâmplarea neobișnuită a avut loc în statul american Kansas. Dădaca s-a uitat sub pat pentru a liniști copilul care credea că este un monstru acolo. Sub pat, chiar era ceva. Ea a găsit un bărbat, identificat ulterior ca fiind Martin Villalobos Jr., în vârstă de 27 de ani, ascuns sub patul copilului.

Bărbatul locuise anterior la acea adresă, însă fusese emis un ordin de protecție care îi interzicea să se apropie de locuință, au explicat autoritățile.

După ce a fost descoperit, au avut loc îmbrânceli între el și dădacă, iar unul dintre copii a fost doborât la pământ înainte ca Villalobos să fugă de la fața locului, menționează sursa citată.

Polițiștii au fost chemați la fața locului. Odată ajunși, suspectul dispăruse deja, însă a fost prins a doua zi. El a fost capturat după o urmărire și arestat.