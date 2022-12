Monica Tatoiu și soțul ei, discuții aprinse pe teme politice: „Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”

După aproape 40 de ani de căsătorie Monica Tatoiu nu se mai înțelege cu tatăl unicului ei copil. Femeia de afaceri se teme de o posibilă crimă pasională.

Femeia de afaceri s-a întors recent dintr-o vacanță, unde s-a tratat de o boală cu care se luptă de ceva vreme.

Monica Tatoiu și soțul ei au ajuns la cuțite, după ce au stat o lună de zile unul în compania celuilalt

Monica Tatoiu declară că nu exclude o „crimă pasională” . După ce a stat alături de soțul ei zi de zi, femeia de afaceri a observat că de discuție dintre cei doi sunt date doar de războiul din Ucraina.

„După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm. Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ”Putinistă” , eu îi zic altele. Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică.

După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a dezvăluit Monica Tatoiu, scrie .

Monica Tatoiu are planuri pentru o nouă escapadă de Anul Nou

Monica Tatoiu are planuri pentru o nouă escapadă de Anul Nou, dar și pentru noaptea de Crăciun pe care o va petrece la biserică. Femeia respectă aceeași tradiție de 60 de ani.

„Plec pe 28 decembrie din nou. Stăm tot o lună de zile! Eu am traversat Atlanticul numai ca să vin acasă de Crăciun. În fiecare noapte de Crăciun merg la Biserica Catolică. La ora 00:00. De când aveam cinci ani fac asta, sunt vreo 60 și ceva de ani de atunci. Anul acesta schimbăm biserica unde mergem. Vreau de la Biserica Carmelitană de lângă Snagov. S-a deschis doar de trei ani. Am fost la câteva slujbe, dar nu de Crăciun. Vărul meu, care este profesor de muzică gregoriană la Conservator, înainte dirija Corul de la Sfântul Iosif, acum este și el tot la Mănăstirea Carmelitană”, a mai mărturisit femeia de afaceri.